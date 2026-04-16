嵐は5人で「テレビ出演」しないのか？ 民放関係者が明かす“裏側”と、ファン第一の“最高の幕引き”
国民的人気を誇るアイドルグループの嵐が、ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演を生配信することが決定しました。
5月31日に東京ドームで開催される最終公演の模様を生配信するもので、当日の午後6時からライブの生配信を実施予定。さらに、開演前の午後3時からは特別映像の配信も予定しており、大きな話題を集めています。
そんな中、うわさされていたメンバー5人でのテレビ出演に関しては、情報がなにも発表されていない状況です。一部メディアでは嵐の特番が放送されると報じられていましたが、日本テレビは3月4日に行った改編説明会で「決まっていることはありません」と否定。ほかの放送局からも特番に関する情報はなく、テレビ出演はないまま最終公演を迎えそうです。
「週刊誌やネットニュースの報道などでは、嵐と縁が深い放送局がメンバーも出演する特番を放送するのではないかと報じていました。ただ、いまの段階でも、どこかの局が嵐の特番を放送するという話は出ていません。4月中旬の時点で情報がないということは、このまま特番は放送されない可能性が高いと思います」
テレビでは特番の放送がないだけでなく、ラストツアーの様子がほとんど報じられていません。ライブの動画や写真はメディアで使用されず、ニュース番組で使われるのも集まったファンの様子を会場の外から撮影した映像ばかり。ライブに参加したファンもSNSに情報を詳細に書き込まないよう配慮し、ライト層のファンはなにが行われているのか分からなくなっています。
さらに、TVerではメンバーが過去に出演したドラマの特集企画「ARASHI Collection」を実施。初配信を含む計28作品のドラマが配信されます。嵐のラストに向けた企画はいくつかありますが、誰もが知る国民的人気グループとしては、あまりに情報が少なく戸惑っている人も多いのではないでしょうか？
なぜ嵐のラストツアーに関連する情報があまりメディアに出ていないのか、再び民放関係者が明かしてくれました。
「各テレビ局から、ラストツアーに関連する番組制作や取材の申込みは行われたと思います。ただ、これまで活動再開を待ってくれていたファンクラブ会員を一番大切にしたいメンバーの意向もあり、番組制作や取材は実現していないのだと推測できます。また、少しでもネタバレを防ぐために、テレビなどのメディアに取材を許可していないのだと思います。ファンへの思いが強い嵐ならではの配慮でしょう」
そうなると、最終公演の生配信が嵐の勇姿を見られるラストチャンスになりそうで、絶対に見逃せないといえるでしょう。この生配信では、嵐ファンクラブ会員限定チケットが3900円（税込）、ファミリークラブ会員限定チケットが4500円（税込）、一般チケットが6000円（税込）で販売される予定です。
一般チケットも販売してくれるおかげでライト層のファンでも視聴しやすく、ここでしか見られない特別映像の配信もあることで、値段的にもお得だと考えます。5人でのテレビ出演がなさそうなので、より生配信の価値も上がることでしょう。
テレビ番組ではなく、ツアーの最終公演がラストということで、メンバーが思い描いた通りのラストを迎えられることでしょう。ファンも望んでいることであり、そういった意味では「最もいい幕引き」になるのではないかと予測します。
筆者もファンクラブ会員であり、最終公演の生配信は絶対に見ます。どんなラストを5人が見せてくれるのか、期待して5月31日を待つことにしましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
5月31日に東京ドームで開催される最終公演の模様を生配信するもので、当日の午後6時からライブの生配信を実施予定。さらに、開演前の午後3時からは特別映像の配信も予定しており、大きな話題を集めています。
そんな中、うわさされていたメンバー5人でのテレビ出演に関しては、情報がなにも発表されていない状況です。一部メディアでは嵐の特番が放送されると報じられていましたが、日本テレビは3月4日に行った改編説明会で「決まっていることはありません」と否定。ほかの放送局からも特番に関する情報はなく、テレビ出演はないまま最終公演を迎えそうです。
テレビ出演の可能性は？ 民放関係者が語る裏側このまま、5人がそろった形でのテレビ出演はないのでしょうか？ 民放関係者に裏側を聞いてみました。
「週刊誌やネットニュースの報道などでは、嵐と縁が深い放送局がメンバーも出演する特番を放送するのではないかと報じていました。ただ、いまの段階でも、どこかの局が嵐の特番を放送するという話は出ていません。4月中旬の時点で情報がないということは、このまま特番は放送されない可能性が高いと思います」
テレビでは特番の放送がないだけでなく、ラストツアーの様子がほとんど報じられていません。ライブの動画や写真はメディアで使用されず、ニュース番組で使われるのも集まったファンの様子を会場の外から撮影した映像ばかり。ライブに参加したファンもSNSに情報を詳細に書き込まないよう配慮し、ライト層のファンはなにが行われているのか分からなくなっています。
嵐の5人を見られるのは「最終公演の生配信」だけ？現時点で嵐の5人を見られるのは、ラストツアーの会場以外では、公式ファンクラブで配信される動画や写真がメインです。また、ライブのスペシャルサイトでは一部の写真が公開され、なんとなく会場内の雰囲気を感じられます。
さらに、TVerではメンバーが過去に出演したドラマの特集企画「ARASHI Collection」を実施。初配信を含む計28作品のドラマが配信されます。嵐のラストに向けた企画はいくつかありますが、誰もが知る国民的人気グループとしては、あまりに情報が少なく戸惑っている人も多いのではないでしょうか？
なぜ嵐のラストツアーに関連する情報があまりメディアに出ていないのか、再び民放関係者が明かしてくれました。
「各テレビ局から、ラストツアーに関連する番組制作や取材の申込みは行われたと思います。ただ、これまで活動再開を待ってくれていたファンクラブ会員を一番大切にしたいメンバーの意向もあり、番組制作や取材は実現していないのだと推測できます。また、少しでもネタバレを防ぐために、テレビなどのメディアに取材を許可していないのだと思います。ファンへの思いが強い嵐ならではの配慮でしょう」
そうなると、最終公演の生配信が嵐の勇姿を見られるラストチャンスになりそうで、絶対に見逃せないといえるでしょう。この生配信では、嵐ファンクラブ会員限定チケットが3900円（税込）、ファミリークラブ会員限定チケットが4500円（税込）、一般チケットが6000円（税込）で販売される予定です。
一般チケットも販売してくれるおかげでライト層のファンでも視聴しやすく、ここでしか見られない特別映像の配信もあることで、値段的にもお得だと考えます。5人でのテレビ出演がなさそうなので、より生配信の価値も上がることでしょう。
最終公演は絶対見るべき！ 嵐の「最高の幕引き」最終公演となれば特別な演出もありそうで、芸能界の歴史が変わる一夜になること間違いなし。最終公演の生配信は、絶対見るべきライブになりそうです。
テレビ番組ではなく、ツアーの最終公演がラストということで、メンバーが思い描いた通りのラストを迎えられることでしょう。ファンも望んでいることであり、そういった意味では「最もいい幕引き」になるのではないかと予測します。
筆者もファンクラブ会員であり、最終公演の生配信は絶対に見ます。どんなラストを5人が見せてくれるのか、期待して5月31日を待つことにしましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)