たった35円、されど35円。1円でも盗めば泥棒・・・あらためてそれを考えさせられる事件が起きました。

【写真を見る】たった35円、されど35円。コンビニで小袋のドレッシングを盗んだ男を現行犯逮捕 男はほかに買い物をしていたのにドレッシングを万引き（山形・天童市）

35円のドレッシングを盗む

16日の午後、山形県天童市のコンビニエンスストアで、35円のドレッシング1個を万引きしたとして、60歳の男が現行犯逮捕されました。このは男ほかに買っていた物があったということです。

窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、天童市一日町（ひといちまち）に住む、無職の男（60）です。

警察によりますと、男は16日午後1時半ごろ、天童市内のコンビニエンスストアで、販売価格35円のドレッシング1個を盗んだ疑いが持たれています。

警察が警戒

当時、店内で警戒していた警察官が男の犯行を目撃していて、被害に遭った店舗を出たところで声をかけ、男を現行犯逮捕したということです。

男はなぜ、35円のドレッシングを盗んだのか。警察が詳しい動機などを調べています。

サラダを買っていたかは謎

ところで、男はサラダは買っていたのかが気になるが・・・？

TUYの取材に対し警察は「買っていたものはあったが、答えられない」としました。