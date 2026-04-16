フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が１６日に放送され、“天狗（てんぐ）”だった芸能人が出演した。

芸能人が過去に“天狗”だったエピソードを披露する人気コーナー「謎解き芸能界マル秘有頂天クイズ」に出演したのは、「ギター侍」ネタで一世を風靡（ふうび）したお笑い芸人・波田陽区。

覆面をかぶり、「キャッチーなメロディーが世間に受けて大ブレイク」「着メロＤＬランキングで上位にランクイン」「新語・流行語大賞トップ１０入り」と活躍した「印税石油王天狗」として登場した。

最高月収は２８００万円、月の飲み代６００万円などブレイク時の華やかな散財ぶりを明かした波田陽区。ＭＣのハライチ・岩井勇気から「ちなみに印税がすごかったわけじゃないですか。今もガッポガッポ入ってきてる状態なんですか？」と問われると、「今、カラオケ印税っていう、ときどき入るんですけど。半年に１回。だいたいその額が、５円です」と告白。

スタジオは「５円？！」「そんなもんか」と騒然。ＭＣの神田愛花は「カラオケって歌い手さんだけだと印税入らないっていいますもんね。作った方ですよね」と語っていた。

波田は２００４年、「ギター侍」でブレイクしたが、その後は人気が続かず「一発屋芸人」に。心機一転、４０歳で福岡に移住し、現在は町ブラリポートなどで人気者になっている。