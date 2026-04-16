「学園アイドルマスター」より「初星学園制服」姿の「花海咲季」がフィギュアで登場。7月に発売PLUM直販では「勝ち気顔Ver.」＆「びっくり顔Ver.」の交換パーツが付属する豪華版も登場
【花海咲季】 7月 発売予定 価格： 25,300円（通常版） 27,500円（限定豪華版）
7月 発売予定 【限定豪華版】
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
ピーエムオフィスエーは、フィギュア「花海咲季」を7月に発売する。価格は通常版が25,300円。また、PLUM直販の限定豪華版は27,500円となる。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「花海咲季」を1/7スケールフィギュア化したもの。普段から見慣れた「初星学園制服」姿で立体化され、表情パーツは咲季らしい自信に溢れた笑顔や繊細な造形表現による髪の毛・制服衣装のディテールも作り込まれている。
限定豪華版には咲季の表情豊かでキュートなシーンをたっぷり堪能できる「勝ち気顔Ver.」＆「びっくり顔Ver.」の2種の交換パーツが付属する。
花海咲季
7月 発売予定
価格： 25,300円（通常版）
27,500円（限定豪華版）
スケール：1/7
サイズ：全高約230mm
「学園アイドルマスター」- PLUMPMOA (@pmoa_plum) April 16, 2026
1/7スケールフィギュア 花海咲季
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THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※画像は試作品につき実際の商品とは異なります。