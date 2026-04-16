【花海咲季】 7月 発売予定 価格： 25,300円（通常版） 27,500円（限定豪華版）

ピーエムオフィスエーは、フィギュア「花海咲季」を7月に発売する。価格は通常版が25,300円。また、PLUM直販の限定豪華版は27,500円となる。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「花海咲季」を1/7スケールフィギュア化したもの。普段から見慣れた「初星学園制服」姿で立体化され、表情パーツは咲季らしい自信に溢れた笑顔や繊細な造形表現による髪の毛・制服衣装のディテールも作り込まれている。

限定豪華版には咲季の表情豊かでキュートなシーンをたっぷり堪能できる「勝ち気顔Ver.」＆「びっくり顔Ver.」の2種の交換パーツが付属する。

花海咲季

7月 発売予定

価格： 25,300円（通常版）

27,500円（限定豪華版）

スケール：1/7

サイズ：全高約230mm

【限定豪華版】

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像は試作品につき実際の商品とは異なります。