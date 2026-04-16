15日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグでバイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリードが対戦し、4-3でバイエルンが勝利を収めた。



注目の一戦は、レアルのアルダ・ギュレルが試合開始直後にバイエルンのマヌエル・ノイアーのずれたパスをカット。そしてそこから直接バイエルンゴールにロングシュートを決め、いきなり先制する。



しかし、その後両チームによる激しい点の取り合いが始まる。6分、バイエルンは左サイドからのコーナーキックを獲得し、ここでゴール前に上がったボールをアレクサンダー・パブロビッチが頭で押し込んで同点としたが、レアルも29分にギュレルがゴール正面やや右寄り距離25ｍ付近で獲得したフリーキックを直接叩き込んで再びリードを奪う。





これに対してバイエルンは、38分にダヨ・ウパメカノが敵陣右サイドからゴール前中央にいたハリー・ケインにパス。これをケインがコントロール後に冷静にゴール右隅に流し込んで2-2の同点に追いつく。しかし、レアルも42分に自陣でのボール奪取から素早くカウンター攻撃を発動。左サイドを突破したヴィニシウス・ジュニオールからボールをゴール前で受けたキリアン・ムバッペが確実にゴールに流し込み、1点をリードしてハーフタイムに入った。後半は、ボールを保持するバイエルンに対してレアルがボール奪取からのカウンターを狙うという構図で推移し、拮抗した展開となる。こうした中、86分にレアルのエドゥアルド・カマヴィンガが遅延行為によってこの日2枚目のイエローカードを貰い、退場に。レアルが一人少ない状況での試合を余儀なくされると、直後の89分にバイエルンのルイス・ディアスがペナルティエリア手前付近から強烈なミドルシュートをゴール右上に突き刺し、3-3の同点、2戦合計スコアで5-4とする。失点後、レアルは最後の力を振り絞って前に出たが、後半アディショナルタイム4分にカウンター攻撃からバイエルンのマイケル・オリーセにゴールを許し、万事休す。バイエルンが2戦合計6-4でレアルを下し、準決勝進出を決めた。［スコア］バイエルン・ミュンヘン4-3(2戦合計6-4) レアル・マドリード［得点者］バイエルン・ミュンヘンアレクサンダー・パブロビッチ(6)ハリー・ケイン(38)ルイス・ディアス(89)マイケル・オリーセ(90+4)レアル・マドリードアルダ・ギュレル(1,29)キリアン・ムバッペ(42)