櫻坂46、京セラドーム公演の映像作品がミュージックDVD・BDランキング1位【オリコンランキング】
櫻坂46の全国ツアーを収めた最新映像作品『5th TOUR 2025“Addiction”TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA（完全生産限定盤）』が、4月16日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で、自身通算5作目の1位を獲得した。
【ライブ写真43点】櫻坂46の最高地点！京セラドーム大阪公演の模様
合計売上は1.7万枚（DVD：0.3万枚、BD：1.4万枚）で、「週間DVDランキング」では2位、「週間BDランキング」では1位に初登場した。
本作は、「オリコン週間アルバムランキング」（2025/5/12付）で1位を獲得した2ndアルバム『Addiction』を引っ提げて行われた全国ツアーより、ツアーファイナルとなった京セラドーム大阪公演を収めた映像作品。
本ツアーは、2025年4月から約4ヶ月間にわたって全国5都市をまわり、全11公演で26万人を動員した。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞
合計売上は1.7万枚（DVD：0.3万枚、BD：1.4万枚）で、「週間DVDランキング」では2位、「週間BDランキング」では1位に初登場した。
本作は、「オリコン週間アルバムランキング」（2025/5/12付）で1位を獲得した2ndアルバム『Addiction』を引っ提げて行われた全国ツアーより、ツアーファイナルとなった京セラドーム大阪公演を収めた映像作品。
本ツアーは、2025年4月から約4ヶ月間にわたって全国5都市をまわり、全11公演で26万人を動員した。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞