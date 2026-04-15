Official髭男dism、日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌「スターダスト」MVを公開

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Official髭男dismが、新曲「スターダスト」のMVを公開した。

■200個のライトのなかでメンバーがパフォーマンス

「スターダスト」は、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』の主題歌。作品に登場するすべての人の生き様にスポットライトをあて、メンバー4人の演奏が楽曲の核となるスケールの大きな重厚なロックバラードで、藤原聡がドラマの脚本にインスパイアを受けて書き下ろした。

MVは、「Make Me Wonder」以来のタッグとなるmasaki watanabeが監督を担当。200個のライトのなかでメンバーがパフォーマンスする様子をワンカットで収めた壮大な映像に仕上がっている。

「スターダスト」は、4月22日に発売される両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」に収録。4月13日から先行配信がスタートしている。

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スターダスト」

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「スターダスト/エルダーフラワー」

■番組情報

TBS 日曜劇場『ＧＩＦＴ』

4月スタート 毎週日曜21:00～21:54

出演：堤真一 山田裕貴 有村架純

本田響矢 細田善彦 細田佳央太 円井わん 越山敬達 八村倫太郎 やす（ずん） 水間ロン 冨手麻妙 ノボせもんなべ

杢代和人 宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記） 生越千晴 町田悠宇 澤井一希 中山脩悟

田口浩正 西尾まり 真飛聖 麻生祐未 菅原大吉

吉瀬美智子 安田顕

製作著作：TBS

脚本：金沢知樹

主題歌：「スターダスト」Official髭男dism（IRORI Records / PONY CANYON）

企画／演出：平野俊一

演出：加藤尚樹 伊藤弘晃

プロデューサー：宮崎真佐子（「崎」は、たつさきが正式表記） 内川祐紀

協力プロデューサ：中澤美波

監修・協力：一般社団法人日本車いすラグビー連盟

■【画像】Official髭男dismのアーティスト写真

■関連リンク

『ＧＩＦＴ』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/

「スターダスト/エルダーフラワー」特設サイト

https://stardust-elderflower.ponycanyon.co.jp/

Official髭男dism OFFICIAL SITE

https://higedan.com/