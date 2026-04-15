土屋太鳳　初ライブ 『Mo’ swing』 開催決定！「最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

土屋太鳳が8月3日に初ライブ 『TAO TSUCHIYA presents － Mo’ swing －』を東京・ブルーノート・プレイスで開催する。

■演者として培った感性と表現力を注ぎ、「本物」が響く夜

俳優として生きる土屋太鳳が、役作りのスパイスとして、あるいは迷ったときの羅針盤として心に抱きしめ続けてきた、音楽。

彼女のルーツでもある「熱いジャズセッション」を愛する人たちに届けたい。その切なる願いが、この夏に叶う。

演者として培った感性と表現力を注ぎ、「本物」が響く夜。洗練された空間で繰り広げられる愛情に満ちたバンドサウンドは、その時間と空間に魔法をかけ、小さな新しい伝説へと導く。特別な夜をぜひ楽しもう。

ライブは18時45分からと、21時からの2公演。チケットのFC先行受付が、4月29日23時59分まで実施中。一般販売は一般発売は5月13日12時から。詳細はブルーノート・プレイスのサイトで。