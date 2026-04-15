土屋太鳳 初ライブ 『Mo’ swing』 開催決定！「最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい」
土屋太鳳が8月3日に初ライブ 『TAO TSUCHIYA presents － Mo’ swing －』を東京・ブルーノート・プレイスで開催する。
■演者として培った感性と表現力を注ぎ、「本物」が響く夜
俳優として生きる土屋太鳳が、役作りのスパイスとして、あるいは迷ったときの羅針盤として心に抱きしめ続けてきた、音楽。
彼女のルーツでもある「熱いジャズセッション」を愛する人たちに届けたい。その切なる願いが、この夏に叶う。
演者として培った感性と表現力を注ぎ、「本物」が響く夜。洗練された空間で繰り広げられる愛情に満ちたバンドサウンドは、その時間と空間に魔法をかけ、小さな新しい伝説へと導く。特別な夜をぜひ楽しもう。
ライブは18時45分からと、21時からの2公演。チケットのFC先行受付が、4月29日23時59分まで実施中。一般販売は一般発売は5月13日12時から。詳細はブルーノート・プレイスのサイトで。
■土屋太鳳 コメント
「女優を目指す小学生」として初めてブログを書いたのは、11歳の夏でした。「私の夢は自分の声を見つけることです。」と綴った瞬間を、今もはっきり覚えています。声帯などを治療しながら成長期を待ち、少しずつ発声練習に取り組んで、迷うこともあったけれど、そのたびに素晴らしい先生方や先輩方に恵まれました。20年目の夏、私は夢を叶えます。心からの感謝を込めて、最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい。
■ライブ情報
『TAO TSUCHIYA presents － Mo’ swing －』
08/03（月）東京・ブルーノート・プレイス
■関連リンク
ブルーノート・プレイス OFFICIAL SITE
https://www.bluenoteplace.jp/
土屋太鳳 OFFICIAL SITE
https://www.sma.co.jp/s/tao?ima=0000#/