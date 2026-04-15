タレント島崎和歌子（53）が、15日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、芸能界の大先輩宅での失態を明かした。

番組テーマは「物価高でカツカツ 家計の救済ワザ」。物価高騰で人々の生活が苦境に陥る中、目からウロコの生活術が披露され、故障したパソコンを火災保険で修理できる場合があるという裏技が紹介された。

すると島崎は、女優の秋野暢子のホームパーティーに招かれた時の失敗談を披露した。「凄い昔なんですけど、秋野暢子さんのホームパーティーがあった時に、おもてなしをしてくれたんですけど、そこで私、ワイングラスを4個割っちゃって。後で聞いたら、それバカラだったんですね」。高級クリスタルブランドの逸品を、こともあろうに4個も壊してしまったという。

秋野は「いいよ、いいよ」と許してくれたそうだが、島崎は「それ以来、あんまり会ってないんで…」としょんぼり。「あれは弁償しなくちゃいけないのかな」とも話していた。

グラスを4個も割るという想像しがたいアクシデント。ヒロミからは「4個、こうやって割ったろ？1個、2個ならね」と、グラスをたたき付けるようなジェスチャーで質問。「まず乾杯で1個だろ？ガシャーンって」といじり倒していた。

専門家からは、加入している保険に「個人賠償」が付いている場合があると説明され、「チェックしてみて下さい」と呼びかけられていた。