こっちのけんと、新浜レオンの「LOVE しない？」に妻のコーラス パパとしての夢は“子どもを肩車”
マルチクリエイター・こっちのけんと（29）が15日、川崎市内で行われた新浜レオンの1st EP『New Beginning』のリリースイベント「新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ」にスペシャルゲストとして登場。けんとが作詞・作曲を手掛けた新浜の新曲「LOVE しない？」の裏話を語った。
【写真】仲良くハートポーズ！こっちのけんと＆新浜レオン
同い年の2人は、2024年の『NHK紅白歌合戦』初出場をきっかけに親交を深めた。新浜はけんとの第一印象を「髪色が緑の人はいい人のはずがない。尖っているんじゃないかと思っていた」と冗談めいて話し、「音楽に対してなんて真面目な方。音楽に関して共感できることが増えていきました」と関わる中で変化していった様子。そこで新曲の作詞・作曲をけんとにオファーすることになったという。
けんとは新曲について、「レオンさんの曲を書くとしたらこんな曲かなというのが、うっすらあった。レオンという昭和のアニメがあったとしたら主題歌はこれだな」とイメージして手掛けた。コーラスには妻とともに参加。「後半に（妻の声を）ふざけて入れてる」と明かした。
そして先月、SNSで第一子が誕生したことを報告したけんとは「パパになったので肩車をいつかしたい」と子どもとの夢を語った。新浜は「ぼくから始めてみませんか」とジョークを口にし、会場の笑いを誘った。
イベントでは、新浜が「全てあげよう」「Fun! Fun! Fun!」を歌唱した後、2人で「はいよろこんで」「LOVEしない？」を披露。会場を熱気に包んだ。
【写真】仲良くハートポーズ！こっちのけんと＆新浜レオン
同い年の2人は、2024年の『NHK紅白歌合戦』初出場をきっかけに親交を深めた。新浜はけんとの第一印象を「髪色が緑の人はいい人のはずがない。尖っているんじゃないかと思っていた」と冗談めいて話し、「音楽に対してなんて真面目な方。音楽に関して共感できることが増えていきました」と関わる中で変化していった様子。そこで新曲の作詞・作曲をけんとにオファーすることになったという。
そして先月、SNSで第一子が誕生したことを報告したけんとは「パパになったので肩車をいつかしたい」と子どもとの夢を語った。新浜は「ぼくから始めてみませんか」とジョークを口にし、会場の笑いを誘った。
イベントでは、新浜が「全てあげよう」「Fun! Fun! Fun!」を歌唱した後、2人で「はいよろこんで」「LOVEしない？」を披露。会場を熱気に包んだ。