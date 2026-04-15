メッキの輝きでエレガントな表情を演出

トヨタを代表するハイブリッド車「プリウス」には、現在さまざまな仕様が展開されています。

なかでも、「モデリスタ」ブランドのアクセサリーを展開するトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）から「プリウス」用に設定されている「MODELLISTA COOL SHINE KIT（クールシャインキット）」を装着したカスタムモデルは、どのような特徴を備えているのでしょうか。

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プリウスは1997年に世界初の量産ハイブリッドカーとして誕生しました。以来、圧倒的な環境性能を備えたエコカーとしてハイブリッド車の普及を牽引。

2023年1月に登場した現行の5代目モデルは「Hybrid Reborn」をコンセプトに、従来の強みである環境性能を継承しながら、スタイリッシュなデザインと走行性能の向上が図られたモデルとして一新されました。

現行モデルのボディサイズは全長4600mm×全幅1780mm×全高1420-1430mmで、ホイールベースは2750mmです。独自のモノフォルムシルエットを継承しながら、低重心でスタイリッシュなプロポーションを実現。

パワートレインには最新の第5世代ハイブリッドシステムが採用され、2リッターモデルと1.8リッターモデルをラインナップするほか、2リッタープラグインハイブリッド車（PHEV）も設定されています。

その後、2024年10月には、より幅広いユーザーが手に取りやすいリーズナブルなPHEVとして「G」グレードが追加されました。

また、2025年7月にはブラックパーツを多用してスポーティな世界観を表現した特別仕様車「Night Shade（ナイトシェード）」が登場するなど、そのラインナップをさらに拡充させています。

なお、現在のプリウスの価格（消費税込）は、276万9800円から460万8900円となっています。

そんな現行プリウスの魅力をさらに引き立てるべく、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントがモデリスタブランドから展開しているのがクールシャインキットです。

このモデルは、大型のエアロパーツとは一味違った、煌びやかで品格のあるスタイルを提案するカスタマイズアイテム群です。具体的には「ヘッドライトガーニッシュ」「サイドドアガーニッシュ」「ドアハンドルガーニッシュ」の3点で構成されています。

ヘッドライトガーニッシュは、ヘッドライトの流れを受けたデザインを採用することでフロントフェイスにエレガントな雰囲気をプラス。サイドドアガーニッシュは、サイドビューをより伸びやかに見せながらアーバンな上質さを際立たせます。

そしてドアハンドルガーニッシュは、ドアハンドルに被せるメッキパーツで、細部に至るまで高級感を演出する装備となっています。

それぞれのパーツは単品での購入も可能ですが、3点セットのクールシャインキットとしての価格（消費税込、以下同）は7万8100円です。単品価格は、ヘッドライトガーニッシュが2万8600円、サイドドアガーニッシュが4万1800円、ドアハンドルガーニッシュが7700円となっています。

手軽に装着でき、かつ視覚的な変化も大きいこのキットは、最新のプリウスに「自分らしさ」と「さらなる高級感」を求めるオーナーにとって、見逃せない選択肢といえるでしょう。