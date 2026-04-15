テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」が１４日に放送され、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏とタレントの伊集院光が出演。同局・中根舞美アナウンサーが進行を務めた。

同局で名物番組として人気の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」からタレント・出川哲朗が出演した。

出川の冠人気番組で、旅先の心優しき人に助けてもらいながら電動バイクで旅をするバラエティー。数多くの豪華ゲストが登場してきたことでも知られるが、出川は「いや、不思議だったのは、仲間由紀恵さんとか、どうして来てくれたのかなと…。だって仲間由紀恵さん、この番組に出るメリット一つもないじゃないですか？」と笑わせた。

さらに出川は、驚いた大物ゲストとして、小池百合子東京都知事の出演を回想。「（他局の）番組で一緒になったときに、（出演オファーを）ちょっと言ってみようかなと思って。言ったら『私もよく見てるわよー』とかになって…」と振り返った。

つづけて、出川は「いや、もう正直、こんときは大変でした…。（自分たちの）バイクの後ろ、ＳＰの車。真っ黒な車が何台とか…」と述懐。伊集院が「（小池都知事から）充電させてって言われた方がびっくりするだろうね…」と苦笑すると、出川は「いや、いや、いや。でも都知事が自ら（交渉に）行ってくれたんで」と話した。

中根アナは「すごいゲスト…」と絶句していた。