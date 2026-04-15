この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、『３本足のカニが飼育1年で復活！新しい水槽へ引っ越します。』と題した動画を公開しました。動画では、足が欠損した状態で保護されたサワガニの「ミサワくん」が、1年間の飼育を経て完全な姿を取り戻し、飼い主が手作りした新しい水槽へと引っ越す様子が描かれています。



1年前、足が3本しかない状態で発見されたサワガニのミサワくん。カニやエビの仲間は脱皮によって失った手足を再生させる能力を持っています。飼い主の献身的な世話により、ミサワくんは何度も脱皮を繰り返し、ついにすべての足が揃った「完全体」へと復活を遂げました。そこで飼い主は、ミサワくんのために新しい水槽を立ち上げることを決意。「飾り石（コンペイ石）」とアクアリウム用の「液状接着剤」を用意し、複雑な地形を模した石組みレイアウトの作成に取り掛かります。



作業は、平らな石を積み重ねて接着し、カニが登ったり隠れたりできるアーチ状の陸地を作るというもの。当初、手持ちの古い接着剤を使用したところ全く固まらず、「マジでくっつかないんだけど」と困惑する場面もありましたが、新品の接着剤を買い直すと状況は一変。「10秒ぐらいでくっつく」という驚異的な速乾性で、次々と石が組み上げられていきました。完成した石組みは、角をやすりで削って安全対策を施し、さらに上部に苔を配置することで、自然な雰囲気が漂う隠れ家となりました。



水槽に水を張り、パイロットシュリンプ（水質確認用のエビ）を入れて2日間様子を見た後、いよいよミサワくんの引っ越しです。新しい環境に放たれたミサワくんは、最初は警戒して自作した石組みの陰に身を潜めていましたが、やがてそっと動き出し、再生した足を器用に使って底砂の上を歩き始めました。その元気な姿に、飼い主も「再生したこの足が存分に歩き回ってくれ」とエールを送ります。



小さな命のたくましさと、それを支える飼い主の温かい眼差しが交差するこの動画。手間暇かけて作られた新居で、完全体となったミサワくんが今後どのような姿を見せてくれるのか、期待が高まる内容となっています。