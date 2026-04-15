日本バレーボール協会は15日、2026年度の女子日本代表登録メンバー37人を発表しました。大分県の東九州龍谷高校から忠願寺莉桜選手（3年）がA代表に初選出されました。

【写真を見る】バレーボール女子日本代表37人を発表 東九州龍谷高校・忠願寺莉桜（17）初選出

フェルハト・アクバシュ監督は、初選出14人を含む37人を選出。この中から選ばれたメンバーが、6月のバレーボールネーションズリーグ2026から9月の第20回アジア競技大会までの間、合宿・大会に参加できます。

このうち、東九州龍谷高校3年の忠願寺莉桜選手は、初のA代表です。

大分市出身の忠願寺選手は稙田南中学校時代、「全国都道府県対抗中学大会」（2023年12月）で大分県選抜として準優勝し、最優秀選手に選出。イタリアでの国際大会では全国中学生選抜チームのキャプテンを務め、日本を優勝に導くとともに大会のMVPに選ばれました。

高校は姉・風來選手（19・Astemoリヴァーレ茨城）を追いかけ東九州龍谷高校に入学。

2024年6月には、18歳以下の日本代表に1年生ながら選出。女子U18アジア選手権大会に出場し、決勝で中国に敗れたものの、ベストオポジットに選出されました。

身長183センチのサウスポーで、強烈なスパイクを放つオポジットとしてチームをけん引。去年の3大大会ではインターハイベスト8、国スポ・春高バレーは3位と好成績を収めています。

また、同じく東九州龍谷高校出身のミドルブロッカー・荒木彩花選手（24・SAGA久光スプリングス）も選ばれています。

女子日本代表は5月18日（国立代々木競技場 第二体育館）、21日（千葉ポートアリーナ）に紅白戦を行い、6月4日に初戦を迎えるネーションズリーグに臨みます。

女子日本代表登録メンバー 37人

◆セッター

関菜々巳（26・UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ／イタリア）

栄絵里香（35・SAGA久光スプリングス）

中川つかさ（25・NECレッドロケッツ川崎）

塩出仁美（26・大阪マーヴェラス）

花岡千聡（19・東レアローズ滋賀）

松井珠己（28・PFUブルーキャッツ石川かほく）

二宮みずき（22・ヴィクトリーナ姫路）

小林天音（16・下北沢成徳高）

◆アウトサイドヒッター

和田由紀子（24・NECレッドロケッツ川崎）

石川真佑（25・日本バレーボール協会）

佐藤淑乃（24・NECレッドロケッツ川崎）

鴫原ひなた（25・クインシーズ刈谷）

川添美優（24・PFUブルーキャッツ石川かほく）

宮部愛芽世（24・大阪マーヴェラス）

廣田あい（22・NECレッドロケッツ川崎）

北窓絢音（21・SAGA久光スプリングス）

大森咲愛（19・筑波大学）

秋本美空（19・ドレスナーSC／ドイツ）

佐藤彩夏（21・東京女子体育大）

志摩美古都（27・大阪マーヴェラス）

忠願寺莉桜（17・東九州龍谷高）

大雲舞子（16・八王子実践高）

◆ミドルブロッカー

荒木彩花（24・SAGA久光スプリングス）

島村春世（34・日本バレーボール協会）

山田二千華（26・NECレッドロケッツ川崎）

山口真季（27・ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山）

宮部藍梨（27・ヴィクトリーナ姫路）

本田凜（22・東レアローズ滋賀）

井上未唯奈（20・SAGA久光スプリングス）

馬場柚希（18・筑波大）

甲萌香（28・NECレッドロケッツ川崎）

山下裕子（17・共栄学園高）

◆リベロ

小島満菜美（31・LOVBソルトレークバレーボール／アメリカ）

岩澤実育（26・埼玉上尾メディックス）

福留慧美（28・ヴィクトリーナ姫路）

西崎愛菜（23・大阪マーヴェラス）

西村弥菜美（26・SAGA久光スプリングス）

女子ネーションズリーグ 予選ラウンド日程※日本時間

■予選ラウンド第1週：カナダ（ケベックシティ）

6月4日（木）5時30分～ vsフランス

6月6日（土）5時30分～ vsウクライナ

6月7日（日）9時00分～ vsドイツ

6月8日（月）7時00分～ vsカナダ

■予選ラウンド第2週：フィリピン

6月17日（水）21時00分～ vsセルビア

6月19日（金）21時00分～ vsチェコ共和国

6月20日（土）21時00分～ vsドミニカ共和国

6月21日（日）21時00分～ vsイタリア

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月8日（水）19時20分～ vsブラジル

7月9日（木）19時20分～ vsタイ

7月11日（土）19時20分～ vsトルコ

7月12日（日）19時20分～ vsポーランド

■ファイナルラウンド

7月22日～26日