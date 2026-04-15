ME:I、貫いていること＆アップデートしたいこと 3年目に向けて意気込み
【モデルプレス＝2026/04/15】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の7人が、ヘアケアブランド「Linon」のアンバサダーに就任。15日、都内にて開催された新シャンプー・トリートメント発表会に登壇。貫いていることやアップデートしたいことを発表した。
【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I
商品の特徴である”ストレート”にちなんだトークでは、貫いていることをTSUZUMI、RINON、KEIKOが発表。「感謝を忘れない！」と記入したTSUZUMIは、「グループが2周年を迎えるので、挨拶とかも忘れず、私のために動いている方がいたら必ず『ありがとうございます』という言葉を忘れないようにということを日々心がけておりますので、今後も貫いていきたいと思います」と心がけを紹介。
“ポジティブ番長”だというRINONは「チーム内の空気も大事ですし、1人が明るかったら場も釣られて明るくなるので、これからも3年目に向かっていつもポジティブに自分が1番可愛いと思っていきたいと思います」と前向きに語った。
そして、KEIKOは「遅刻ゼロ」と記入。デビュー当時から遅刻をしたことがないと誇り、「基本的に大体出発時間の1時間前に起きるようにして、アラームもとんでもない数をかけるようにしています」と秘訣を明かした。
4月という節目の季節で、アップデートした自分で挑戦したいことという質問では、MOMONAが「象の上に乗りたいです」と回答。年始にヨーロッパ6カ国一人旅をした際に、オーストリアのウィーンで乗った馬車がとても楽しかったといい、「感謝の気持ちをずっと馬さんに伝えてすごく幸せな時間だったんです。今度は暖かい国に行って象の上に乗って新体験したいです」「アフリカまで行っちゃいます！いつか有言実行します」と夢を膨らませていた。
また、MOMONAはグループを代表し、イベントの最後に「やっと2歳になりました」と結成2周年を迎えたことに言及し、ファンへ感謝。「ポジティブの輪じゃないですけど、愛の輪をたくさん広げていって幸せなハッピーの繋がりをたくさんの人と持っていけたらという風に思います」と3年目に向けての意気込みを語った。
ブランド名と名前が同じ読みのRINONはアンバサダー就任に「運命だなと思いました」と喜びのコメント。また、美容男子代表としてお笑いコンビ・レインボーの池田直人が、スペシャルゲストとして登場。オリジナルタイアップソング「Update Me」のダンスを池田にレクチャー後、披露した。（modelpress編集部）
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◆ME:I、貫いていることとは
商品の特徴である”ストレート”にちなんだトークでは、貫いていることをTSUZUMI、RINON、KEIKOが発表。「感謝を忘れない！」と記入したTSUZUMIは、「グループが2周年を迎えるので、挨拶とかも忘れず、私のために動いている方がいたら必ず『ありがとうございます』という言葉を忘れないようにということを日々心がけておりますので、今後も貫いていきたいと思います」と心がけを紹介。
そして、KEIKOは「遅刻ゼロ」と記入。デビュー当時から遅刻をしたことがないと誇り、「基本的に大体出発時間の1時間前に起きるようにして、アラームもとんでもない数をかけるようにしています」と秘訣を明かした。
◆ME:I・MOMONA「象の上に乗りたい」夢語る
4月という節目の季節で、アップデートした自分で挑戦したいことという質問では、MOMONAが「象の上に乗りたいです」と回答。年始にヨーロッパ6カ国一人旅をした際に、オーストリアのウィーンで乗った馬車がとても楽しかったといい、「感謝の気持ちをずっと馬さんに伝えてすごく幸せな時間だったんです。今度は暖かい国に行って象の上に乗って新体験したいです」「アフリカまで行っちゃいます！いつか有言実行します」と夢を膨らませていた。
また、MOMONAはグループを代表し、イベントの最後に「やっと2歳になりました」と結成2周年を迎えたことに言及し、ファンへ感謝。「ポジティブの輪じゃないですけど、愛の輪をたくさん広げていって幸せなハッピーの繋がりをたくさんの人と持っていけたらという風に思います」と3年目に向けての意気込みを語った。
◆ME:I「Update Me」ダンスパフォーマンスを初披露i
ブランド名と名前が同じ読みのRINONはアンバサダー就任に「運命だなと思いました」と喜びのコメント。また、美容男子代表としてお笑いコンビ・レインボーの池田直人が、スペシャルゲストとして登場。オリジナルタイアップソング「Update Me」のダンスを池田にレクチャー後、披露した。（modelpress編集部）
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