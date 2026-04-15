4児の父・織田信成、手作りの「豚肉の塩麹焼き弁当」公開 彩り豊かな内容に「季節感もあって素敵」「満足感ありそう」の声

4児の父・織田信成、手作りの「豚肉の塩麹焼き弁当」公開 彩り豊かな内容に「季節感もあって素敵」「満足感ありそう」の声