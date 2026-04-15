4児の父・織田信成、手作りの「豚肉の塩麹焼き弁当」公開 彩り豊かな内容に「季節感もあって素敵」「満足感ありそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/15】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「長男くんのお弁当かな」ボリュームたっぷり豚肉の塩麹焼き弁当
織田は「豚肉の塩麹焼き弁当 プチトマト覚えました」とコメントし、ボリュームのある手作り弁当を公開。ご飯の上には昆布の佃煮が添えられ、メインの豚肉の塩麹焼きのほか、卵焼き、ウインナー、ほうれん草とベーコンの炒め物、ミニトマト、たけのこのおかずなど、栄養バランスの取れた内容となっている。
この投稿には「美味しそう」「長男くんのお弁当かな、弁当作り続けてるのすごい」「温かみを感じる」「満足感ありそう」「季節感もあって素敵」「この細長い弁当箱使いやすそう」などと反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「長男くんのお弁当かな」ボリュームたっぷり豚肉の塩麹焼き弁当
◆織田信成、豚肉の塩麹焼き弁当公開
織田は「豚肉の塩麹焼き弁当 プチトマト覚えました」とコメントし、ボリュームのある手作り弁当を公開。ご飯の上には昆布の佃煮が添えられ、メインの豚肉の塩麹焼きのほか、卵焼き、ウインナー、ほうれん草とベーコンの炒め物、ミニトマト、たけのこのおかずなど、栄養バランスの取れた内容となっている。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「長男くんのお弁当かな、弁当作り続けてるのすごい」「温かみを感じる」「満足感ありそう」「季節感もあって素敵」「この細長い弁当箱使いやすそう」などと反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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