15日15時現在の日経平均株価は前日比295.49円（0.51％）高の5万8172.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は964、値下がりは561、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を156.88円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が148.84円、ベイカレント <6532>が23.47円、信越化 <4063>が23.13円、太陽誘電 <6976>が20.05円と続く。



マイナス寄与度は57.26円の押し下げでキオクシア <285A>がトップ。以下、フジクラ <5803>が50.89円、イビデン <4062>が29.83円、ファナック <6954>が18.6円、三菱商 <8058>が17.4円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、証券・商品、銀行、精密機器と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、機械が並んでいる。



※15時0分3秒時点



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