平祐奈、10代には「戻りたくない」 新川優愛驚き トラウデンは学生時代“ならでは”のことを熱望
俳優でモデルの平祐奈（27）が15日、都内で行われた2027ミス・ティーン・ジャパン開催発表会に出席。10代には「戻りたくない」と明かした。
【写真】美しい…！アップスタイルで登場した平祐奈
発表会には平のほか、新川優愛（32）、トラウデン直美（26）が登場した。3人は記者団から“10代に戻れるなら何をしたいか”を聞かれた。
トラウデンは中学、高校時代が私服で制服を着たことがないといい「制服を着て友達と遊びたい。コスプレじゃないちゃんとした制服」と答えた。
新川は「当時のお友達ともう1回、ゲーセン行って、プリ撮って、カラオケ行って、クレープ食べて、またプリ撮って…。やり尽くしたんですけど、もう1日だけ味わってみたいな」と話した。
平は「戻りたくない。もういい、いい」と話し、新川は「そうなんだ」と驚いていた。
『ミス・ティーン・ジャパン』は13歳から19歳の女性を対象に、日本のティーン代表を決めるイベント。全国15ヶ所で地方予選会、地方大会を経て決勝大会が行われる。グランプリ受賞者は賞金100万円、ABEMAの番組出演権が贈られる。
【写真】美しい…！アップスタイルで登場した平祐奈
発表会には平のほか、新川優愛（32）、トラウデン直美（26）が登場した。3人は記者団から“10代に戻れるなら何をしたいか”を聞かれた。
トラウデンは中学、高校時代が私服で制服を着たことがないといい「制服を着て友達と遊びたい。コスプレじゃないちゃんとした制服」と答えた。
平は「戻りたくない。もういい、いい」と話し、新川は「そうなんだ」と驚いていた。
『ミス・ティーン・ジャパン』は13歳から19歳の女性を対象に、日本のティーン代表を決めるイベント。全国15ヶ所で地方予選会、地方大会を経て決勝大会が行われる。グランプリ受賞者は賞金100万円、ABEMAの番組出演権が贈られる。