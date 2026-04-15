＜Karatsu Drop Festival 2026＞が9月26日および27日、佐賀・唐津市 虹の松原海水浴場 東の浜で開催される。オーストラリア発祥のサーフトリップ追従型音楽フェスとして2022年に宮崎にて初開催された＜DROP FESTIVAL＞が2025年、九州サーフィン発祥の地と言われる佐賀県唐津市に会場を移し、感動の波を呼んだフェスが、再び唐津の地へ。同地で第二回目となる＜Karatsu Drop Festival＞の第一弾出演アーティストが発表となった。

第一弾として発表されたのは、Dragon Ash、打首獄門同好会、Nothing’s Carved In Stone、PESの4組だ。Dragon Ashは昨年の＜からつDrop＞初開催を大いに沸かせるなど、メンバーも絶賛する海に囲まれた最高のロケーションで今年も熱いパフォーマンスを繰り広げる。 打首獄門同好会はエンタメ性の高いパフォーマンスで“生活密着型ラウドロックバンド”ならではのステージをみせてくれるはずだ。そして、Nothing’s Carved In Stoneは、シーンに名だたる4名の屈強なサウンドがビーチに骨太かつ緻密なロックを打ち鳴らす。RIP SLYMEの期間限定活動再開を経て、ソロとしても全国ツアーや新作EP制作など新たな境地で活躍の幅を広げているPESの初登場が決定した。今後も出演アーティストは続々追加発表される予定だ。

チケットのオフィシャル最速先着先行受付は本日4月15日12:00より。また、唐津市民割引・佐賀県民割引は5月よりオフィシャルWEBまたは指定販売所で購入可能となる。

海と松原に囲まれた奇跡のロケーションで、豪華アーティストによるライブや美味しいフードを堪能できるなど、音楽、サーフカルチャー、そして地域文化が融合した唯一無二のフェス＜からつDrop＞をお見逃しなく。

■＜Karatsu Drop Festival 2026＞

9月26日(土) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜

open11:00 / start12:00 ※予定

9月27日(日) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜

open10:00 / start11:00 ※予定

佐賀県唐津市東唐津4丁目

▼出演 ※50音順

打首獄門同好会 / Dragon Ash / Nothing’s Carved In Stone / PES / …and more

※日割りは後日発表

▼チケット(税込)

・一般：1日券 11,000円 / 2日券 20,000円

・小中高生：1日券 8,500円 / 2日券 16,000円

・先行期間限定販売 小学生：1日券 1,000円

◯駐車場チケット

・1日券・駐車場A 3,000円 / 駐車場B 1,500円

・2日券・駐車場A 5,000円 / 駐車場B 2,500円

※小学生チケットは先行期間に1日券のみ販売。一般発売後は小学生も小中高生チケットの価格となります。

※未就学児入場無料(未就学児1名につき大人1名の付添が必要)

◯唐津市民割引・佐賀県民割引あり

販売開始：5月1日(金)〜

※オフィシャルWEBまたは指定販売所のみ購入可能(要住所確認)

指定販売場所：虹の松原ホテルThe Beach 1Fフロント ほか

【オフィシャル最速先着先行(チケットぴあ)】

受付期間：4/15(水)12:00〜4/21(火)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/karatsu-thedropfes/

（問）GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111

主催：からつドロップフェス実行委員会 / サガテレビ

協力：虹の松原ホテルThe beach / 唐津シーサイドホテル

企画・制作・運営：GAKUONユニティ・フェイス / ワイズコネクション / VILLAGE INC. / Drop Festival Japan