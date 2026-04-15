京都府南丹市の山林で遺体で発見された市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）について、何者かが遺棄した疑いがあるとして、府警が１５日、容疑者不詳の死体遺棄容疑で安達君の自宅の捜索を始めた。

捜査関係者への取材でわかった。府警は、安達君が事件に巻き込まれた可能性があるとみて、両親らから任意で事情を聞き、慎重に調べる。

安達君の自宅前では１５日午前７時頃、府警の機動隊員らが自宅周辺の出入りを規制し、複数の捜査車両が出入りを始めた。捜査員が周辺の敷地でメジャーで距離を測ったり、家屋を撮影したりする様子がみられた。

安達君の遺体は同小から南約２キロの山林で１３日に見つかったが、靴を履いていなかった。安達君のスニーカーに似た黒い靴は同小から南西約６キロの山中で見つかり、通学かばんは西約３キロの山中で親族が見つけた。府警はこうした不可解な状況などから、何者かが遺体を遺棄した可能性があるとみている。

府警や同小への家族の説明では、５年生だった安達君は終業式前日の３月２３日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で家族の車から降りた後、行方がわからなくなったという。当日、学校の防犯カメラには、安達君の姿は映っていなかった。

司法解剖の結果、遺体に刺し傷や切り傷など目立った外傷はなかった。死因は不詳で、３月下旬に死亡したと推定されるという。