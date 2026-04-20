日没時間になっても弔問客が訪れた日が沈んでもなお、弔問に訪れる人が途切れることはなかった。京都府南丹市園部町の山中で小学６年生・安達結希くん（11）の遺体が遺棄された事件。発見された山道の入り口には献花台が設けられた。本サイトの記者が足を運ぶと、献花台には花束のほか、ポテトチップスなどのお菓子やカルピスなどのジュースが供えられていた。小ぶりな木製の机に溢れんばかりに積み上げられたお供え物からは、結希