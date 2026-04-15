「パンどろぼう」柴田ケイコの人気シリーズ「パンダのおさじ」最新作。夜が怖くて眠れない子に。苦手克服と“お約束破り”の波乱に子どもが夢中になる！

「パンどろぼう」柴田ケイコの人気シリーズ「パンダのおさじ」最新作。夜が怖くて眠れない子に。苦手克服と“お約束破り”の波乱に子どもが夢中になる！