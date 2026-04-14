◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

皐月賞で３頭を送り込むのは開業５年目の上原佑紀調教師だ。前走の京成杯を制したグリーンエナジー（父スワーヴリチャード）、昨年末のホープフルＳで２着に好走したフォルテアンジェロ（父フィエールマン）、報知杯弥生賞ディープインパクト記念２着のライヒスアドラー（父シスキン）の豪華３頭でクラシック初制覇を狙う。

上原佑厩舎は今年の３歳世代が１７頭も勝ち上がり、２０２４年からリーディング４３位→３４位→１５位（１４日時点）と着実に進歩を遂げている。その理由を指揮官は「血統や走り方、気性など総合的に馬を見ています。１頭１頭に合ったメニューを考えて、あとはレース選択などを突き詰めてやっていますね」と分析。そうして「不可解な敗戦が減ってきました。常に敗因の分析ばかりしているので」と“不思議の負け”を減らした結果だ。

行き詰まったら「自分がお世話になった調教師の方ならどうするかな、も考えています」と堀調教師、藤沢和元調教師など名トレーナーの近くで見てきた経験を最大限に生かしている。「競馬の仕事が大好きなので、ストレスは全くないですね」。爽やかな表情には充実感がみなぎっていた。