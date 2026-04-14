出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。

4月11日（土）の放送では、この時期多くの人を悩ませる「花粉症対策」を特集した。

【映像】長嶋一茂「花粉症は100万％治せる」持論展開も…共演者から大ブーイング「頑固じじいみたい」

ホランから「花粉症はどうですか？」と振られた一茂は、「僕は花粉症ひどかったんですよ。20代の頃、野球をやっていた頃がひどくて。いちばん嫌だったのは西武球場へ行くことでした。いちばんスギ花粉が飛んでいたので」と現役時代の苦労を明かす。

続けて、「どうやったら花粉に対抗できる体質を作れるかなと思って、いろいろやったら、（花粉症の症状が）なくなったの。まず先に言っておくと、花粉症って100万%治せるから」と一茂らしい持論を展開した。

しかし、その直後に「ほぼ治ったんですけど、今年の花粉はそんなカズくん（自分）もキツかった…」とポロリ。これには出川が即座に「じゃあ治ってねぇじゃねぇか！」と、鋭いツッコミを入れた。

それでも「いや、治ってるんだよ」と往生際悪く言い張った一茂。ホランが「花粉症、あるかないかで言うと、『ある』でいいんですね？」と再確認すると、「いや、ない！」と最後まで認めず、一同から「あるでしょ！」と一斉に詰め寄られる展開に。

「ないの！ないんだけど…ないカズくんでも今年は大変だったから…」と苦しい釈明を続ける一茂に、ホランは「（花粉症が）ない人は大変じゃないの！」と一喝。最後は「頑固じじいみたい」と例えられ、スタジオは大きな笑いに包まれた。