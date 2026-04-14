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ひと目見ればわかる。便利なヤツやん！

1日の外出や1泊2日の出張などで頭を悩ませるのが、充電器どれが最適？問題。スマホはいいんです、今やUSB-Cの充電器なんて星の数ほどありますからね。問題になるのはApple Watch。

Apple Watchユーザーの旅には専用充電器も必携で、荷物が増えがちなんですよね…。でも！ それももう明日から解決できます。

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これ！ ShellのWatch対応充電器。旅するApple Watchユーザーはこれだけあれば困らんと思います。

3台同時充電OK。寝ている間に毎日のガジェットが整う

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これがどういうものかはトップ画像を見るだけでわかると思いますが、一応解説しますと、Apple Watch、USB-C、USB-Aの3種類の充電に対応した3in1充電器ってやつですね。

USB-Cの最大出力は20Wと控えめなのですが、スマホやタブレットを充電するには十分。

複数台を同時充電すると、出力は落ちてしまうと思われますけど、それでも夜中寝ている間にiPhone+Apple Watch+AirPodsなどを繋いでおく用充電器としては十分ですよねー。

そして、サイズ的にも携帯用にいい感じ。

欲を言えばプラグは折り畳めたほうが…も頭を過ったのですが、いやいや。価格を考えたら十分でしょう！

2,000円を切る値段でこの便利さが手に入るって、コスパすんごいと思うの。

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