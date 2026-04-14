17年選手のロングセラーモデルがさらなる進化！

日産はコンパクトバン・ワゴン「NV200バネット」の一部仕様向上（一部改良）モデルを、2025年12月15日に発売しました。

どのような変更がおこなわれたのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが日産「セレナ」より小さな「“新”実用コンパクトバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

NV200バネットは、ビジネス用途に加え、個人ユーザーのアウトドアレジャーなどに多目的に使われることを念頭に開発された、小型商用バンおよび2列シートワゴン・3列シートミニバンモデルです。

2009年にデビューして以来、およそ17年にわたって販売が続くロングセラーモデルとなっています。

ボディサイズは、全長4400mm×全幅1695mm×全高1855mm、ホイールベース2725mm（FF）。

ちなみに、兄貴分にあたるミドルクラスの商用バン「キャラバン」は、全長4695mm×全幅1695mm×全高1990mm、ホイールベース2555mm（ロングボディ・標準幅・標準ルーフ）です。

また、ミドルクラスミニバンの「セレナ」は、全長4695mm×全幅1695mm×全高1870mm、ホイールベース2870mm（Xグレード・FF）となっています。

これらと比べると、NV200バネットは全長・全高ともにコンパクトにまとめられた実用的なサイズ感であることがわかります。

パワーユニットは、最高出力113ps、最大トルク150Nmを発揮する1.6リッター「HR16DE」型 直列4気筒DOHCガソリンエンジンで、FF（前輪駆動）モデルに加え4WDも設定されます。

トランスミッションはFFがCVT（自動無段変速機）、4WDが4速ATの組み合わせです。

デビュー後もたびたびモデル改良を実施しながら、衝突被害軽減ブレーキ「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」をはじめ、「ハイビームアシスト」「LDW（車線逸脱警報）」「標識検知機能」など、新たな先進運転支援機能の搭載も図られています。

2024年の改良ではさらに、「インテリジェント DA（ふらつき警報）」や「踏み間違い衝突防止アシスト」を全車標準装備するなど、高い先進安全機能を実現していました。

そして今回の12月15日の一部改良では各種法規に適合するとともに、「先行車発進お知らせ機能」や「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」、車線変更をサポートする「コンフォートフラッシャー」、「抗菌仕様シート」などが標準装備化されました。

加えてワゴン仕様「16X-2R」「16X-3R」と、バン仕様の中・上級グレード「VX」「GX」には、「サイドターンランプ付きドアミラー」と、前席シートの「スパイナルサポート機能」も新採用されています。

さらにVX、GX、16X-2R、16X-3Rに対しては、「サンドベージュ」（モノトーン）のボディカラーと、ブラックの前後バンパー、ドアハンドル、バックドアフィニッシャー、ホイールを組み合わせた新モデル「Outdoor Black Edition」を新たに設定しました。

一部仕様変更を行った新NV200バネットの価格（消費税込、以下同）は、バン仕様が236万3900円から313万1700円、ワゴンが258万600円から280万3900円です。

なお車中泊モデルの「MYROOM（マイルーム）」も同様の一部改良に加え、より快適に車中泊を過ごすことができるよう、MYROOM専用の耐湿性に優れたアルミシート製断熱材を開発し、ルーフ・スライドドア・バックドアに採用しました。

さらにこれまでのサンドベージュ／ホワイト 2トーンに加え、サンドベージュのモノトーンを追加設定しています。

こちらはやや遅れて3月9日より発売され、価格は484万3300円から515万7900円です。

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日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）が手掛ける車中泊仕様車「マルチベッド」や福祉車両「ライフケアビークル（LV）」と「チェアキャブ」、商用特装車「ワークユースビークス」シリーズも、同様の一部仕様変更を実施しています。

なかでもマルチベッドについては、サンドベージュ モノトーンのボディカラーと耐久性・撥水性にすぐれたCORDURA製ベッド生地を採用した新グレード「GX Outdoor Black Edition」を追加し、選択肢を広げました。