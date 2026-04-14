Hi-STANDARDとSUPER EIGHT安田章大＆村上信五、小峠英二の集合ショット公開「LIVEに来てくれてありがとー!!」
Hi-STANDARDの難波章浩が自身のXを更新し、SUPER EIGHTの安田章大と村上信五、お笑い芸人の小峠英二がライブに来場したことを報告。Hi-STANDARDのメンバー（難波、横山健、ZAX）と3人の集合写真を公開した。
【写真】楽しそう！Hi-STANDARDとSUPER EIGHT安田章大＆村上信五、小峠英二の集合ショット公開
投稿では「安田くん。村上くん。小峠くん。LIVEに来てくれてありがとー!!」とコメント。あわせて、ライブ会場とみられる場所で撮影された写真を公開した。
さらに「エイトジャム『ハイスタ特集』良かった〜 19日の放送も楽しみ!!」ともつづり、12日にテレビ朝日系『EIGHT-JAM』で放送されたHi-STANDARD特集についても言及。同特集は2週連続企画となっており、19日にも後編が放送される予定となっている。安田と村上は同番組に出演しており、2人は楽しそうな笑顔を見せている。ロック好きとして知られる小峠も、リラックスした表情をのぞかせている。
Hi-STANDARDは現在ツアー『Screaming Newborn Baby Tour』を開催中で、『EIGHT-JAM』が放送される19日には神奈川・Kアリーナ横浜でファイナル公演を行う予定。投稿された写真がどの公演で撮影されたものかは明らかにされていないが、番組放送のタイミングとも重なり、注目を集めている。
【写真】楽しそう！Hi-STANDARDとSUPER EIGHT安田章大＆村上信五、小峠英二の集合ショット公開
投稿では「安田くん。村上くん。小峠くん。LIVEに来てくれてありがとー!!」とコメント。あわせて、ライブ会場とみられる場所で撮影された写真を公開した。
Hi-STANDARDは現在ツアー『Screaming Newborn Baby Tour』を開催中で、『EIGHT-JAM』が放送される19日には神奈川・Kアリーナ横浜でファイナル公演を行う予定。投稿された写真がどの公演で撮影されたものかは明らかにされていないが、番組放送のタイミングとも重なり、注目を集めている。