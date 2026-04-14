お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの信子（33）が13日夜、自身のXを更新。高校に入学したと明かした上で、誹謗中傷投稿に激怒した。

信子は大分出身で、大分の高校を中退している。その信子が「皆様にご報告？お知らせ？ 春のお便りでち この度、改めて学びたい欲に駆られて、高校入学することにしまんた」と報告。校名に画像処理を施した上で「入学式」と貼られた自画像を公開。

「学び直したいと思った大人の皆に、遅いってことは無いんだよって伝えたくて公表しよっかなって 改めて、JKのうちをよろちちおねしま」とつづり「入学式でもう先生に注意された」と添えた。このポストに祝福が相次いでいた。

一部の一般ユーザーからは「学びたいで高校は意味わからん。高卒認定取って大学いけや」との返信があった。信子は当該投稿を引用した上で、怒りの絵文字を18個使用し「ねぇ■■■それも色々選択肢あって、いっぱい考えてあえてこの選択なのになんでそんなこと言うわけ？？■■■こんなめでたいのに■■■あと詳しく別ので書くって言ってんじゃん■■■ひっさしぶりにムカつくこいつ■■■あんたも高校行き直してもっとかっこいい大人になりな■■■」（■は怒りの絵文字）と率直な思いをつづった。

信子はすがちゃん最高No.1、金子きょんちぃとともに男女混合お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」を2021年4月に結成。ツッコミ担当のチャラ男にギャル2人がボケまくるスタイル。信子は20年7月に結婚しており、夫のことを「ジーザス」と呼んでいる。

信子は過去の出演テレビ番組で「徳川家の末裔（まつえい）」と自称しており「実家は33億円」と明かしている。