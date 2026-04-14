１４日前引けの日経平均株価は前営業日比１３４６円２５銭高の５万７８４９円０２銭と急反騰。前場のプライム市場の売買高概算は９億７９２３万株、売買代金概算は４兆２８２９億円。値上がり銘柄数は９５４、対して値下がり銘柄数は５５７、変わらずは６５銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は主力大型株を中心にリスク選好ムードが強まり、日経平均は前日の下げ分の３倍を上回る上げ幅で大きく切り返す展開となった。前日の米国株市場でＡＩ・半導体関連を中心に投資資金の攻勢が顕著となり、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が大幅高で最高値更新を続けていることから、その流れを引き継いで半導体関連株の主力どころが高い。海外ファンド筋の先物買いを足場に日経平均は前場取引終盤に１５００円近い上昇をみせ、５万８０００円台まであと２０円あまりに肉薄する場面があった。



個別ではキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が８０００億円を大きく上回る驚異的な売買代金をこなし最高値圏を快走している。売買代金上位のソフトバンクグループ＜9984＞や古河電気工業＜5801＞、アドバンテスト＜6857＞なども値を飛ばした。三井金属＜5706＞、日東紡績＜3110＞なども物色人気が際立つ。個別にカーブスホールディングス＜7085＞が急騰、メイコー＜6787＞も大幅高と気を吐いた。半面、ファーストリテイリング＜9983＞が売りに押され、ＩＮＰＥＸ＜1605＞も下値を探った。三菱商事＜8058＞も冴えない。メディアドゥ＜3678＞が急落、カチタス＜8919＞、スター・マイカ・ホールディングス＜2975＞なども安い。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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