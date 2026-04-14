サンディスクは、クレヨラ公認のUSBフラッシュメモリーを発売した。価格はオープン。直販サイトでの限定販売となる。

製品名は「SANDISK Crayola USB-C フラッシュドライブ」。米国で120年以上の歴史を持つ画材ブランド「クレヨラ」とコラボレーションしたUSB Type-C対応フラッシュメモリー。遊びゴコロを感じるクレヨン形のデザインが目を引く。

クレヨラ製品を再現した外観

カラーバリエーションは、「マンゴータンゴ」「セルリアンブルー」「エレクトリックライム」の3色を用意。いずれもクレヨラのクレヨンで実際に使われている鮮やかな色名を冠している。

パッケージも、クレヨラ定番のクレヨン箱を模した懐かしさを感じさせるデザイン。また、デバイスをPCなどに接続した際、デスクトップ上にクレヨラの個性的なアイコンが表示されるといった細かな演出も備わっている。

PCなどにUSB Type-Cで接続

容量は最大256GB。USB Type-Cコネクタを採用している。

PCとの接続に加え、Android用アプリ「SANDISK Memory Zone」によるファイルの整理や自動バックアップも可能。

購入特典として、創造力を刺激するアクティビティを提供するアプリ「Crayola Create & Play」の3カ月間サブスクリプションと、デジタル教材「Thinking Sheets」が付属する。

クレヨラとは？

Crayola LLC（クレヨラ）は、米ペンシルベニア州に拠点を置く画材・玩具メーカー。1903年に発売された24色入りのクレヨンはアメリカの文化的なアイコンとなっており、120年以上にわたって子どもたちの想像力を育む製品を送り出している。日本でも、独特の鮮やかな発色のクレヨンや知育玩具で知られている。