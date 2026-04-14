アイ・スクリーム、ユー・スクリーム。『ホステル』（2005）『グリーン・インフェルノ』（2013）や『サンクスギビング』（2023）などホラーの鬼才イーライ・ロス監督による恐怖の最新作『アイスクリームマン（原題：Ice Cream Man）』より米ティザー映像が公開された。

子どもの頃、夢中になった巡回型のアイスクリームトラック。陽気な音楽と共に架空の田舎町ベイリーン・ベイにやってくると、小さな子どもたちは行列を作ってアイスクリームを求める。

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アイスクリームを手渡す男は、なぜだか不気味な顔。すると、アイスクリームを口にした子どもたちが、狂気を覚醒させて次々と恐ろしい凶行に……。まるで無邪気に遊ぶように、血みどろの殺戮を重ねている。甘くて冷たいアイスクリームに、いったいどんな恐ろしい秘密が隠されているのか？

アイスクリームを売る謎の男を演じるのは「オーファン・ブラック ～暴走遺伝子～」 （2013-2017）のアリ・ミレン。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー Vol.3』（2023）などのベンジャミン・バイロン・デイヴィスや、『サンクスギビング』にも出演のカレン・クリシェら。ロスは監督の他、脚本と製作も勤めている。

『アイスクリームマン』の米公開は2026年8月7日。この夏はアイスクリームが食べられなくなるかも？