米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）
米2年債　 3.776（-0.019）
米10年債　4.291（-0.026）
米30年債　4.895（-0.014）
期待インフレ率　　2.396（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、後半に下げに転じた。週末にパキスタンのイスラマバードで行われた和平協議は合意に至らず、ホルムズ海峡を巡って見通しは一段と不透明になっている。

　原油が急騰して始まり、利回りも上昇したものの、両国の水面下での交渉は継続しているとの発言も出て、原油の戻り売りとともに利回りも下げに転じた。

　２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５２）。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美