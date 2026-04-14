米１０年債利回り低下 後半に下げに転じる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 後半に下げに転じる＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 3.776（-0.019）

米10年債 4.291（-0.026）

米30年債 4.895（-0.014）

期待インフレ率 2.396（+0.005）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、後半に下げに転じた。週末にパキスタンのイスラマバードで行われた和平協議は合意に至らず、ホルムズ海峡を巡って見通しは一段と不透明になっている。



原油が急騰して始まり、利回りも上昇したものの、両国の水面下での交渉は継続しているとの発言も出て、原油の戻り売りとともに利回りも下げに転じた。



２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５２）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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