ワンコ2匹がドッグランで一緒に過ごしたら、性格の違いがあらわになって…？投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、愉快な光景に爆笑する人が続出しています。

【動画：ドッグランに来た『性格が正反対の2匹の犬』→まるで『優等生とヤンキー』のような光景】

対照的すぎる2匹のワンコ

YouTubeチャンネル「ペコビーたん」に投稿されたのは、ビーグルの「ペコ」ちゃんがお友達のMIX犬「ポピー」くんと一緒に、飼い主さんの会社のドッグランで遊んだ時の様子です。ポピーくんはとてもお利口さんに過ごしていて、オヤツを見せると芸を披露してくれたそう。

一方のペコちゃんはポピーくんがのんびりしている時にちょっかいを掛けたり、「待て」の最中にオヤツを横取りしたりしていて、まるで優等生に絡むヤンキーのようだったとか。2匹の性格があまりにも対照的で、なんだか面白いですね。

オヤツを巡る戦い

ポピーくんがオヤツを食べている時も、図々しく横取りしにくるペコちゃん。するとポピーくんは怒って拒否し、ペコちゃんが「ちょうだい！」とアピールし続けてもクールに無視していたそう。その後、ポピーくんにもう1個オヤツをあげようとしたら…？

なんとペコちゃんがポピーくんを押しのけて、ちゃっかりオヤツをゲット！もちろんポピーくんもやられっぱなしではなく、ペコちゃんにパンチをお見舞い。全然性格が違う2匹ですが、「オヤツは絶対に譲りたくない」という思いは共通しているようです。食いしん坊たちの愉快な戦いに、思わず笑ってしまいます。

やりたい放題なところも可愛い

ポピーくんはオヤツを取り合う時以外はずっと大人しくて、全く手がかからなかったそう。逆にペコちゃんは隙あらば柵を飛び越えようとするので、脱走対策をするのが大変…。柵を高くしても、翌日には持ち前のジャンプ力で突破してしまったとか。

天真爛漫でイタズラ好きというビーグルらしさを遺憾なく発揮するペコちゃんですが、そんなやりたい放題なところも可愛くて憎めませんね！

この投稿には「最高」「何回見ても大爆笑です」「ビーグルはほんと天真爛漫。でもそこも含めて憎めなくて可愛い」といったコメントが寄せられています。

ペコちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ペコビーたん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ペコビーたん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。