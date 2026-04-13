お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が12日、自身のアメブロを更新。日曜日の家族の過ごし方をつづり、習い事に励む子どもたちの対照的な姿を明かした。

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「しっかりランチ食べましたが、予約の時間まで時間が少しあったので」と切り出した小原は、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木と長女・こうめちゃんとの家族ショットを公開。

野球の練習を控えた長男・誠希千（せいきち）くんと次男・誠八（せいはち）くんを待つ間、こうめちゃんと過ごしたことを明かした。

こうめちゃんは最近ダンス教室で習っている曲がお気に入りのようで、道端でもノリノリでダンスを披露。その姿に小原は「楽しそうでかわいいなぁ」とつづった。

その後、小原はこうめちゃんとともに、野球の特訓に励む兄たちの元へ。しかし、誠八くんが練習で「ぐだぐだ」になってしまったようで、練習場はピリピリとした「重たい空気」だったという。小原は「女子チームは退散！」と、その気まずい現場から早々に離脱したことをお茶目につづった。