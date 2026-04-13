《児童養護施設へお米を。そして、全国の施設へマスクと準甘を届けたい！》

【写真】体重20キロ減！「藤井フミヤ」に寄せてきた河本準一の近影

4月5日、お笑いコンビ次長課長の河本準一がインスタグラムを更新し、自身が取り組んでいる地域創生について言及した。

「急性膵炎が再発したことをきっかけに“食”の大切さに気づき、米作りをスタートさせた河本さん。米と米麹のみで作った甘酒『準甘』もプロデュースしています」（スポーツ紙記者、以下同）

河本といえば、2025年2月、体調不良による休養を発表。6月1日には、パニック障害とうつ病を併発していたことを明かした。

「ある日、急に横断歩道が渡れず、その場に座り込んでしまったんだとか。そのまま病院を受診。人を笑わせる余裕もなかったそうです」

精神的にも追い込まれていたようだが、時を同じくして、彼は大きな人生の節目を迎えていた。

昨年春に元アイドル妻と離婚していた

「実は河本さん、昨年の春ごろに奥さんと離婚していたそうなんですよ。娘さんはまだ高校生ですし、河本さんは反対していたんですが、奥さんの意思が固かったようで……」（河本の知人）

2003年にアイドルグループ「大阪パフォーマンスドール」の重元直美さんと結婚した河本。同年に長男を、2010年末に長女を授かった。恐妻家で知られており、2011年に出版した著書『鬼嫁合衆国』の中では、妻について《感情の起伏が激しくて、ものすごくヤキモチ焼き》だと語っている。結婚前は直美さんに助けられることも多かった。

「次長課長として東京に進出したものの、彼女の貯金を取り崩しながら生活していたそうです。その日の食費にも困っていたそうですが、“そのうち売れるからなんとかなるで!”と直美さんは、明るく励ましてくれたそうです」（芸能プロ関係者、以下同）

しかし結婚後、最大の事件が起こる……。

「直美さんに携帯電話を見られたことで、浮気がバレたことがあるんです。直美さんの怒りは収まらず、離婚届を突きつけられたんだとか。そんな危機的状況を救ってくれたのが、所属する吉本興業の女性社員の存在。彼女は離婚届をシュレッダーにかけて、2人で話し合うように促してくれたそうです」

ピンチを乗り越えたかのように見えた夫婦だったが、修復不可能な亀裂が知らず知らずのうちに入っていたのだろうか。河本が代表を務める個人会社の登記を確認すると、昨年9月末をもって、妻が役員から解任されているのが確認できた。

子どもも離れてひとり暮らし

「2人の子どもの親権は重元さんが持つことになったそう。離婚後は、家族で住んでいたマンションから河本さんが出ていく形になり、現在はひとり暮らしをしているといいます」（前出・知人）

妻との離婚や親権の所在に関して、所属事務所に問い合わせると、

「すでに離婚し、親権を重元さんが持っていることは事実です。離婚に至った経緯については、回答を控えさせていただきます」

とのことだった。

支え合いながらも、別々の道を進むことを選んだ2人。しかし、新たな歩みはすでに始まっている。