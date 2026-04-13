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YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」が、「【高配当×日本株】利回り7%越え！iFreeETF日本株配当ローテーション戦略は買いなのか？魅力と見落としがちな注意点を徹底解説！」を公開した。動画では、新NISA対象として注目を集めるiFreeETF「日本株配当ローテーション戦略（銘柄コード435A）」の独自の仕組みと、その驚異的な利回りの裏にある注意点が解説されている。



元不動産営業マンでFP資格を持つラプトル博士は、上場からわずか半年で純資産総額が300億円を突破した同ETFについて、「利回り7%超え！すごい！とりあえず買おう！と飛びつくのはかなり危険」と警鐘を鳴らし、その独特な仕組みを紐解いていく。



一般的な高配当ETFが配当利回りの高い銘柄を長期保有し、年に1～2回入れ替えを行うのに対し、配当ローテーション戦略は「もうすぐ配当がもらえる銘柄だけを集めて、配当をもらったら売って、また次に配当がもらえる銘柄に乗り換える」という手法をとる。ラプトル博士はこれを「果樹園でもうすぐ実がなる木だけを狙って収穫して、収穫が終わったら次に実がなりそうな木に移動していく」と例え、3ヶ月ごとにポートフォリオをほぼ総入れ替えする特徴を解説した。



この戦略の魅力として、ラプトル博士は「圧倒的な分配金利回り」と「下落局面での耐性の強さ」を挙げる。配当権利確定日が近い銘柄は売られにくい性質があり、高配当株そのものが持つ下落耐性と合わさることで「二段構えの守りが効いている」と評価した。また、自身で個別株を売買するとNISAの非課税枠を消費してしまうが、ETF内で銘柄が入れ替わるため「枠を消費しない」という個人投資家にとっての大きなメリットも指摘している。



一方で、日本の企業は3月決算が多いため分配金に季節的な偏りが出ることや、中型株の頻繁な売買による市場への影響、売買手数料が上乗せされる「隠れコスト」の存在など、投資前に知っておくべき4つの注意点も提示された。



動画の最後でラプトル博士は、高い分配金収入を重視し、個別株の売買や分析の手間を省きつつ新NISAで効率的に高配当投資を行いたい人にとって、同ETFは魅力的な選択肢になると結論付けた。独自の戦略を理解し、コストやリスクと天秤にかけることの重要性を学べる内容となっている。