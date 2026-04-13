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【公式】スリコchannelが「【超有益！？】スリコバイヤーだけが知る？！もっと売れるべき隠れた名品６選！」を公開した。動画では、3COINSのバイヤーにアンケートを実施し、売上ランキングには入らないものの、クオリティが高く「もっと売れるべき」とバイヤーたちが太鼓判を押す隠れた名品を紹介している。



今回ピックアップされたのは、各ジャンルの担当バイヤーが自身の審美眼で厳選したアイテムたちだ。まず収納アイテムとして登場したのが、「たためるメッシュ収納シリーズ」。クリア収納やキャンバス収納の影に隠れがちだが、メッシュ素材ならではの通気性と、中身が「見えすぎず、見えなさすぎない」絶妙な視認性が高く評価された。



また、ペット用アイテムの「マナーロールミニ巾着」は、トラベル担当バイヤーの推薦で登場。外出時に出る小さなゴミをサッと捨てられるため、ペットを飼っていない人のお出かけ用ゴミ入れとしても優秀であり、「プチストレスが解消された」と独自の活用法が提案された。



さらに、キッチン担当バイヤーが激推しするのが「汚れが落ちやすいスポンジ2個セット」。特許取得済みの特殊なブラシを使用しており、水だけで茶渋などの汚れが綺麗に落ちるという圧倒的な機能性が、洗い物の負担を軽減するとして紹介された。バイヤーからは「これ以外使えなくなった」と、その実用性を絶賛する独自のこだわりが語られている。



単なる安さや流行にとらわれず、現場を知り尽くしたバイヤーだからこそ気づく「使い勝手の良さ」や「素材へのこだわり」が詰まった隠れた名品たち。次回の買い物の際には、普段は通り過ぎてしまうコーナーにも目を向け、新たな視点で商品を選んでみてはいかがだろうか。