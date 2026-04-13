柑橘好きさんが見逃すわけにはいかないキル フェ ボン「CITRUSフェア」🍊目と舌で楽しむ10種のシトラスタルトが登場！



2026年4月15日より、キル フェ ボンで「CITRUSフェア」がスタート！

柑橘の個性を生かしたラインナップは全10種類（うち5種は店舗限定）と、ここまでシトラスづくしのフェアは貴重。柑橘好きとしては、逃すわけにはいきません。

ご招待いただいて「柑橘とマンゴーの甘酸っぱいレアチーズタルト」「5種の柑橘のタルト」を実際に試食してきました。

【タルトで柑橘食べ比べ！】

・柑橘とマンゴーの甘酸っぱいレアチーズタルト

こちらはグレープフルーツとオレンジの爽やかさとマンゴーのまろやかな甘さに、レアチーズのコクが楽しめるタルト。鮮やかなオレンジにイタリアンメレンゲのおめかしが可愛い♡



ちょっぴり感じる塩気は、ゲラントの塩。これがなんとも言えずハマる後味で、どんどん食べ進められるおいしさでした。



販売期間：4月15日〜4月30日

販売店舗：全12店舗

価格：〈ピース〉1490円、〈ホール（25cm）〉1万4904円

・5種の柑橘のタルト

こちらは日向夏・はっさく・ルビーグレープフルーツ・オレンジ・金柑の5種が1度に楽しめる、もはや柑橘の食べ比べみたいなタルト。皮ごと食べられる日向夏が並んだ花びらみたい♪



コクのあるクリームをとろっとまとった柑橘をほおばる瞬間が最高。柑橘好きとしてはじっくり食べ進めたいところなのに、次々と口に運んでしまいます。金柑のほのかな苦みがいいアクセントでした。



販売期間：4月15日〜5月中旬の販売予定

販売店舗：全12店舗

価格：〈ピース〉1296円、〈ホール（25cm）〉1万2960円

【店舗限定も見逃せない】

さらに見逃せないのが、店舗ごとの限定タルト。たとえば、新作「愛媛県今治市産 “越智今治レモン”のタルト」（東京ドームシティ店・京都・大阪・浜松・名古屋栄で販売）は、果汁も果皮も余すことなく使うというこだわり。

静岡店限定の「静岡県産 ニューサマーオレンジと丸子紅茶（紅富貴）のタルト」や、青山店限定の「レモンのショートケーキタルト」など、産地や素材にフォーカスしたラインナップが用意されていて、どこでどのタルトを食べるかも楽しみのひとつになりそうです。

【タルトに元気もらえるよ♪】

CITRUSフェアは4月15日から4月30日まで開催。タルトによって価格・販売期間等が異なるので、くわしくは参考リンクをご確認くださいね。

太陽の光をいっぱいに浴びたビタミンカラーが本当に鮮やかで、タルトに元気をもらった気分。とびっきりフレッシュなフェア、ぜひぜひ目と舌で楽しんでください♪

■CITRUSフェア

開催期間：4月15日〜30日

開催店舗：全12店舗

▼フェア対象商品（全12店舗）

・柑橘とマンゴーの甘酸っぱいレアチーズタルト

・5種の柑橘のタルト

・ハチミツとレモンのタルト

・オレンジのタルト

・ライムのタルト〜ココナッツ風味〜

・レモンのバトン（焼菓子）

▼店舗限定

・愛媛県今治市産 “越智今治レモン”のタルト（東京ドームシティ店・京都・大阪・浜松・名古屋栄）

・静岡県産 “清沢レモン”のタルト（静岡店）

・静岡県産 ニューサマーオレンジと丸子紅茶（紅富貴）のタルト（静岡店）

・レモンのショートケーキタルト（青山店）

・金平糖型 静岡県産抹茶とグレープフルーツのタルト（静岡店）

※価格はすべて税込み、店内利用の際は税率が異なります

参考リンク：キル フェ ボン、プレスリリース

執筆・撮影：森本マリ

Photo：（C）Pouch

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