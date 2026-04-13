パーキンソン病公表の美川憲一、『徹子の部屋』出演＆歌唱も
2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が11日、オフィシャルブログを更新。テレビ朝日系『徹子の部屋』 （4月13日 午後１時）への出演を告知した。
この日、“スタッフ投稿”として更新されたブログ。「先日、収録いたしました『徹子の部屋』が、４月13日（月）13:00〜テレビ朝日にて放送されます」と報告し、 「ぜひご覧くださいませ」と呼びかけた。
鮮やかなブルーの衣装に身を包み、華やかな存在感を放った美川の控室前オフショットや番組セットで撮影した上品な装いでスタジオを彩っている司会の黒柳徹子との２ショットなどを複数枚公開。
さらに美川本人も「『徹子の部屋』に出演するわよ〜」とコメントし、「歌も歌ったわよ〜 観るのよ〜」とユーモアたっぷりにアピールし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「タイマー録画しました」「楽しみに」「美川さんがテレビ出演されると、私も元気が出ます」「元気そうで、よかった」「しぶとく、視させて頂きます！」 「わーい♪ お知らせ、ありがとうございます」「絶対に拝見します」「二人の楽しい会話が楽しみ」「復帰されて本当によかった」「トレーニング無理なさらず気を付けてお過ごしくださいませ」 「ハッピーお知らせありがと美川憲一最高」「徹子さんが満面の笑みで、とっても嬉しそう」「美川さん、素敵な御衣装」などの声が寄せられている。
この日、“スタッフ投稿”として更新されたブログ。「先日、収録いたしました『徹子の部屋』が、４月13日（月）13:00〜テレビ朝日にて放送されます」と報告し、 「ぜひご覧くださいませ」と呼びかけた。
さらに美川本人も「『徹子の部屋』に出演するわよ〜」とコメントし、「歌も歌ったわよ〜 観るのよ〜」とユーモアたっぷりにアピールし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「タイマー録画しました」「楽しみに」「美川さんがテレビ出演されると、私も元気が出ます」「元気そうで、よかった」「しぶとく、視させて頂きます！」 「わーい♪ お知らせ、ありがとうございます」「絶対に拝見します」「二人の楽しい会話が楽しみ」「復帰されて本当によかった」「トレーニング無理なさらず気を付けてお過ごしくださいませ」 「ハッピーお知らせありがと美川憲一最高」「徹子さんが満面の笑みで、とっても嬉しそう」「美川さん、素敵な御衣装」などの声が寄せられている。