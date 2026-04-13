いつも出迎えてくれるのに、いつも愛おしい…。寝ぼけまなこで『おかえり』と喜ぶわんこの姿が話題を呼び、投稿は42万回再生を突破。静かな愛があふれる光景に「この感じ…ほんと幸せ」「疲れ吹っ飛ぶ」「もー可愛すぎる♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家に帰りドアを開けると、いつも犬が『おかえり』と駆け寄ってきて…あまりにも愛おしい『寝起きでのお出迎え』】

寝起きの「おかえり」にキュン♡

愛犬の『おかえり』は、いつもどんなときでも嬉しいものですが、今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「ibuki_9.12」に投稿されたのは、柴犬「イブキ」くんのお出迎えシーン。

出先から帰宅し、玄関のドアを開けたその瞬間、部屋の奥から飼い主さんの元へ一直線に向かってくるイブキくんの姿…！

まだ眠気が残っているのか、足取りはほんのりフラフラ、目はとろんと半開き。それでも大好きな飼い主さんのもとへ向かおうと、一生懸命に歩いていたそう。

いつものお出迎えが毎回愛おしい…！

飼い主さんの足元で尻尾を振り、クルクルと回りながら『おかえり！』『待ってたよ』と嬉しい歓迎を見せるイブキくん。寝起きでちょっぴり動作は鈍いものの、イブキくんの体からあふれる愛は最上級。足元で喜びの舞を披露するため、飼い主さんは靴も脱げません…！

本当はまだ眠いはずなのに、それでも会いに来てくれる…その健気さに「いつも出迎えてくれるのに、どうして毎回こんなに愛おしいの？」そう思わずにはいられません。

無防備な寝起きの姿と、まっすぐな愛情。その両方が詰まったイブキくんの最強のお出迎えは、多くの人の心をほっこり温かくさせたのでした。

この投稿には「大好きだから迎えに行くんだよね」「もーかわいすぎる♡」「最高の時間」といったコメントが寄せられています。

トイレまで…可愛いストーカーわんこ♪

ご主人様LOVE♡なイブキくんの日常も別投稿に紹介されています。トイレに入った飼い主さんですが、なんとなく気配を感じてドアを開くと、そこには思った通りイブキくんのお姿が。

フセをしたイブキくんの視線はまっすぐに飼い主さんを見つめていたそう。何度かドアを開け閉めしますが、まるで『だるまさんがころんだ』のように、イブキくんの姿勢と表情はいっさい変わりません。

飼い主さんのトイレでさえも健気に待ち続けるイブキくんの姿には「これだから犬ってやつは」とニンマリしてしまいますね♡

飼い主さんとふたり暮らしのイブキくん。相思相愛な仲睦まじい日々は、TikTokアカウント「ibuki_9.12」からチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ibuki_9.12」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております