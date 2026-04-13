田中陽菜（ひなた）が全力ヘドパンパフォーマンスを披露。髪の毛を一心不乱に振り乱す姿に、「さすが世界大会」「めちゃくちゃすごい」などと興奮の声が寄せられた。

【映像】『今日好き』女子の“ヘドバン”パフォーマンス（実際の映像）

4月11日に配信されたABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内の「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」。翌日12日には「今日好きダンスバトル 大反省会」と題した企画が展開され、この中でひなたの“ヘドパンパフォーマンス”に注目が集まった。

ひなたをはじめ、谷村優真（ゆま）、代田萌花（もか）、紗和（さわ）、時田音々（ねね）の5人からなる「がむしゃら5」。ダンス経験者のひなたが率先して振り入れの先頭に立ったが、そんな彼女たちはCANDY TUNEとコラボして「倍倍FIGHT！」などをパフォーマンスすることに。

「倍倍FIGHT！」は真似しやすく可愛い振付、そして聴くと元気が出る中毒性の高いサウンドが魅力で、エネルギッシュな応援ソングとしてTikTokなどを中心に大バズりを起こした楽曲だ。

迎えたイベント当日、がむしゃら5は、キュートかつエネルギッシュにダンスを行った。そして曲の途中ではひなたが激しいヘドパンを繰り広げる場面も。ひなたが髪の毛を一心不乱に振り乱す姿に、MCを務めたYouTuberのかすは「きたー！最高！」と絶叫。

ダンスの世界大会にも出場した経験を持つひなたの全力パフォーマンスは多くの視聴者を魅了したようで、「完成度すごい」「さすが世界大会」「めちゃくちゃすごい」「最高！」などコメント欄は大盛り上がりだった。