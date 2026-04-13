畑芽育＆志田未来の連ドラ『エラー』初回いきなり転落死→さらなる“衝撃”にネット悲鳴「ウソやん…」【ネタバレ】
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第1話が、12日に放送された。初回から衝撃展開となった。
【動画】「怖い… 面白い」 『エラー』第1話衝撃シーン「背中を押す」場面
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
※以下ネタバレあり
第1話サブタイトルは「背中を押す」。冒頭いきなり、未央の母・美郷（榊原郁恵）が転落死するシーンから始まった。それを、ユメが目撃していた。美郷は自殺とされ、転落に巻き込まれた近藤宏（原田龍二）は重体となり、残された未央は非難にさらされた。未央は現実を受け入れられず、アパートを去ろうとした。
引っ越し当日、未央のアパートにユメが現れた。未央がたまたま依頼した引越し業者から、ユメが作業員として派遣されてきたのだ。未央が美郷の娘であると気づいたユメは、予期せぬ初対面に動揺。さらに、美郷の死が原因で未央が生気を失っていると知った。
かつて母が営んでいた美容室兼実家への引っ越しを終えた未央は、1人で酒をあおり「いっそのこと母を追って…」と首にケーブルを絡め…。すると、ユメがガラスを割って飛び込んできた。さらにその手には、偶然見つけたという美郷の遺書が握られていた。
そして、2人の距離が近づいていった。やりたいことをやろうとクラブに一緒に出かけた夜、ユメは未央に対し、美郷が亡くなるまさにその日に会ったことを打ち明けた。「死にたい」と漏らす美郷を止めることができなかったと後悔を伝えた。
しかしユメには、未央にまだ言っていないことがあった。それは、あの日ユメが犯した”人生最大の過ち”だった。
未央はバンジージャンプを飛びたいと希望し、ユメに「背中、押して」と頼んだ。すると、ユメの記憶がフラッシュバック。ユメは、あの日、飛び降りようとする美郷を止めたものの、そこに鳩が現れたことから混乱し、ショッキングな光景が広がったのだった。
初回にして怒涛のストーリーとなり、SNSでは視聴者から「え！？！？！？まじか」「ウソやん…」「うわ〜〜〜しんど、、、」「重い つらい 怖い… 面白い」など、悲鳴のような声が飛び交った。
さらに、「サブタイトル『背中を押す』←なるほどね」「サブタイトル、含み多そう…と思ったけどやっぱり複数の意味含んでたね」「えーもう伏線回収？？？！！」など、話題を集めている。
TVerで見逃し配信を実施。
【動画】「怖い… 面白い」 『エラー』第1話衝撃シーン「背中を押す」場面
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
第1話サブタイトルは「背中を押す」。冒頭いきなり、未央の母・美郷（榊原郁恵）が転落死するシーンから始まった。それを、ユメが目撃していた。美郷は自殺とされ、転落に巻き込まれた近藤宏（原田龍二）は重体となり、残された未央は非難にさらされた。未央は現実を受け入れられず、アパートを去ろうとした。
引っ越し当日、未央のアパートにユメが現れた。未央がたまたま依頼した引越し業者から、ユメが作業員として派遣されてきたのだ。未央が美郷の娘であると気づいたユメは、予期せぬ初対面に動揺。さらに、美郷の死が原因で未央が生気を失っていると知った。
かつて母が営んでいた美容室兼実家への引っ越しを終えた未央は、1人で酒をあおり「いっそのこと母を追って…」と首にケーブルを絡め…。すると、ユメがガラスを割って飛び込んできた。さらにその手には、偶然見つけたという美郷の遺書が握られていた。
そして、2人の距離が近づいていった。やりたいことをやろうとクラブに一緒に出かけた夜、ユメは未央に対し、美郷が亡くなるまさにその日に会ったことを打ち明けた。「死にたい」と漏らす美郷を止めることができなかったと後悔を伝えた。
しかしユメには、未央にまだ言っていないことがあった。それは、あの日ユメが犯した”人生最大の過ち”だった。
未央はバンジージャンプを飛びたいと希望し、ユメに「背中、押して」と頼んだ。すると、ユメの記憶がフラッシュバック。ユメは、あの日、飛び降りようとする美郷を止めたものの、そこに鳩が現れたことから混乱し、ショッキングな光景が広がったのだった。
初回にして怒涛のストーリーとなり、SNSでは視聴者から「え！？！？！？まじか」「ウソやん…」「うわ〜〜〜しんど、、、」「重い つらい 怖い… 面白い」など、悲鳴のような声が飛び交った。
さらに、「サブタイトル『背中を押す』←なるほどね」「サブタイトル、含み多そう…と思ったけどやっぱり複数の意味含んでたね」「えーもう伏線回収？？？！！」など、話題を集めている。
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