リーグ・アン 25/26の第29節 トゥールーズとリールの試合が、4月13日00:15にスタジアム・トゥールーズにて行われた。

トゥールーズはエメルソン（FW）、ヤン・グボホ（MF）、アーロン・ドヌム（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。リールのハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）のアシストからトーマス・ムニエ（DF）がゴールを決めてリールが先制。

ここで前半が終了。0-1とリールがリードしてハーフタイムを迎えた。

48分にトゥールーズのマーク・マッケンジー（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

50分リールが追加点。ロマン・ペロー（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに55分リールが追加点。バンジャマン・アンドレ（MF）のアシストからマティアス・フェルナンデス（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

59分、トゥールーズは同時に3人を交代。ジブリル・シディベ（DF）、パペ・ディオプ（MF）、アーロン・ドヌム（FW）に代わりチャーリー・クレスウェル（DF）、アレクシ・ボサ（MF）、ワーレン・カマンツィ（DF）がピッチに入る。

71分、トゥールーズが選手交代を行う。エメルソン（FW）からジェイセン・ラッセルロウ（FW）に交代した。

71分、リールは同時に2人を交代。ヌガル・ムカウ（MF）、フェリックス・コレイア（FW）に代わりイーサン・エムバペ（MF）、ガエタン・ペラン（MF）がピッチに入る。

75分、リールが選手交代を行う。バンジャマン・アンドレ（MF）からオリビエ・ジルー（FW）に交代した。

76分、トゥールーズが選手交代を行う。ヤン・グボホ（MF）からサンティアゴ・イダルゴ（FW）に交代した。

82分、リールは同時に2人を交代。トーマス・ムニエ（DF）、ロマン・ペロー（DF）に代わりチアゴ・サントス（DF）、カルビン・フェルドンク（DF）がピッチに入る。なお、ロマン・ペロー（DF）は負傷による交代とみられる。

後半終了間際の88分リールが追加点。オリビエ・ジルー（FW）がPKで0-4。4点差となる。

以降は試合は動かず、リールが0-4で勝利した。

なお、トゥールーズは63分にエメルソン（FW）、80分にダヤン・メタリー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-13 02:20:47 更新