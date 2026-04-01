プレミアリーグ 25/26の第32節 チェルシーとマンチェスター・シティーの試合が、4月13日00:30にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、コール・パーマー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

51分に試合が動く。マンチェスター・シティーのラヤン・シェルキ（MF）のアシストからニコ・オライリー（MF）がヘディングシュートを決めてマンチェスター・シティーが先制。

さらに57分マンチェスター・シティーが追加点。ラヤン・シェルキ（MF）のアシストからマーク・グエイ（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

64分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。ニコ・オライリー（MF）に代わりラヤン・アイト ヌーリ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

67分、チェルシーは同時に2人を交代。アンドレイ・サントス（MF）、エステバン（FW）に代わりロメオ・ラビア（MF）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）がピッチに入る。

その直後の68分マンチェスター・シティーが追加点。ジェレミ・ドク（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが0-3で勝利した。

なお、チェルシーは12分にエステバン（FW）、54分にマルク・ククレジャ（DF）、90+9分にダリオ・エッスゴ（MF）に、またマンチェスター・シティーは38分にアントワヌ・セメンヨ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-13 02:30:17 更新