オープニングトーク



岡田「今日はほんまええ天気やな、あっという間の１週間やし」

天気の話と１週間が早い話、今週もいつものおかしばが始まりました。いつものおかしばは「平和の象徴」と言われています。

そんな言葉を受けて柴田さんからはウォーキング日和になってきたと、文化放送に歩いて来ている都内屈指のウォーカーが追随します。

岡田師匠も頻繁に歩いているそうで、ここからさらに暑くなってくることを見越した行動に出ているみたいです。

岡田「明日から短パンで歩くためにすね毛シェーバーですね毛剃ったのよ」

柴田「いいじゃないですか、すね毛あったって」

岡田「これは俺個人の感想やけど、夏場すね毛生えている人を見た時にない方がええかなって思ったのよ」

柴田「どうしたんですか？乙女ですか？」

岡田「いや昔からよ」

柴田「（プシュン）」

岡田「おい、どのタイミングで缶コーヒーを開けてるねん。人の話の最中に何を開けとんねん」

柴田「なんか師匠違うな～、もっと男らしい感じがいいな～」

岡田「ちなみに柴田さんはどうなっているんですか？」

柴田「僕は男性脱毛の案件が来ちゃったんで」

前田「ワキもツルツルですよね」

突然トークに参戦の前田アナ。それに対し柴田さんも鋭く返します。

柴田「なんで俺のワキ見てんの？」

前田「違うんです、違うんです、違うんです」

柴田「すごい意識しちゃうじゃん」

前田「違うんです。打ち合わせの際に今日も暑いなぁ～って服を脱がれて、頭の後ろで手を組まれて、そしたらアレ？ツルツルだぁ～って」

柴田「もう意識しちゃうからやめてよ～」

前田「違うんですよ。岡田さんに言う割に自分もやられてるなぁ～って」

柴田「だから俺はゴリラクリニックって所から脱毛の案件が来てて。当時は毛深い芸人みたいなのに出るぐらい腕毛やすね毛がすごくて。短パン履いてたらタイツ脱ぎなよって言われるぐらい」

岡田「毛深いあるあるね。レギンス履いてるねって」

柴田「で俺もそんな気にしてなかったんだけど、何回も来られちゃうと僕すごい弱いんです。そんないいんですか～って」

岡田「本当に何回も言ってきたんですか？」

柴田「本当に何回も言ってきてくれたんですよ。しかもお休みしてた明けで俺のところに」

岡田「それは嬉しいよね」

柴田「それで実際にやってみたらすごい良くて。本当にやって良かった」

岡田「じゃあ俺も別にええやん」

柴田「まぁまぁまぁ・・・いいんですけどね・・・」

岡田「なんでや、俺もええやん」

その時、ブースの外から２人に耳に指示が飛びます。

スタッフ「オープニングトークそろそろ終了です」

柴田「えっなんで？」

岡田「今日はいつもより短めって言ったやろ」

柴田「今日ゲスト真中さんでしょ、そこ削ろ」

岡田「そうや」

前田「ダメですよ」

柴田「まだ５分しか喋ってないよ」

岡田「俺言いたいことがあんねん。でもまぁまた時間ある時に言うわ」

珍しく色々とエピソードがあったようですが、すごい嬉しそうな声をしている事も気になりました。。。。

ゲスト「真中満さん」



真中「野球の話ずっとしてるんなら僕もスタジオに入れてくださいよ」

元プロ野球の監督とは思えない言葉で始まったゲストコーナー。

精密機械のようにコントロールされ、切れ味抜群のトークは終始続きました。

まずはシーズン前の前評判は決して高くなかったヤクルト躍進の話。

真中さんがきっちり好調の理由を語ってくれています。

「若手ががむしゃらにやっている」「村上宗隆の抜けた穴を埋める！」「投手陣がいい」「２軍にいい選手がまだ残っている」

野球番組っぽくなって来ました。

岡田「もぎ～もぎ～、茂木栄五郎～♩」

急に応援歌を歌う岡田師匠でしたが、全然気にならなかったです。

まだ始まったばかりのプロ野球。ここまで見ていて感じているのは「やはり阪神が強い！」

岡田「オリックスの２軍の試合見てて、阪神と戦った時に良い若手おるわ。ドラ１もええし」

真中「立石は元々内野ですが今は外野もやってるみたいです」

岡田「今はどこでもできないとあかんねんな」

真中「岡田さんと一緒です、バラエティにドラマに二刀流で」

岡田「バラエティ一本でヒィヒィ～や。オリックスにおこぼれをもらってますコラ！」

真中「そうですか～」

岡田「元監督で芸人にボケを振るのあなただけですよ」

真中「岡田さんなんでも返してくれるから楽しいでんすよ」

そして昔は投げまくっていた投手の話から一体肘はどうなっていたのか？という話へ。

真中「今はトレーニングもすごいし、しっかり管理されてると思うんですよ。その辺って岡田さん、柴田さんどう思いますか？」

岡田&柴田「こっちが聞いとねん！」

真中「今は色々と研究が進んで肘の角度とか、その辺りが色々と分かって来てると思うんですよ。どうなんですか岡田さん？」

岡田「俺に聞くな！」

柴田「岡田さんどうなんですか？」

岡田「元監督に聞け！」

柴田「真中さんは何にも知らないから」

その他「池山監督と高津監督の違い」「順位予想は難しい」「昔の投手と今の投手」「ガムを噛むことについて」「メジャーで戦う村上宗隆」「解説者のライバル」「柴田の熱弁」

※岡田師匠による野田浩司さんのモノマネは必聴です。

「誰ですか？１００球で交代って決めたの？誰ですか？」

メッセージテーマ「プロ野球名勝負」



たくさんのメールありがとうござます！そして臨場感あふれる文章と内容。

詳細が過ぎるぐらい詳細でした。

さらに「名勝負」のタイトルや当時の選手名が出てきた瞬間の岡田師匠と柴田さんの先読みトーク。

そこにあったのは完全に野球番組でした。野球に興味がない方も熱は伝わったのではないでしょうか。

伊良部秀輝投手VSイチロー選手の対決では様々な補足情報が加わり、最終的には毛深かった話に落ち着きました。

どんな「名勝負」にも対応する岡田師匠と柴田さんに対して前田アナは驚きを隠せない様子。

前田「３０年ぐらい前の話をそんなに対応できるんですね。昨日のことのように」

岡田「おい、縁側のおじさんを眺めてるように言うな」

柴田「おじさんは最近のことの方が覚えてないのよ」

前田「その話を先週してた気がします」

柴田「えっ、してた？ていうか俺先週ここ来てた」

岡田「そうなるといよいよや！」

爆笑！おかしば大喜利



第１４シーズンが先週から始まりました。そうなってくると気になるのが第１４代目チュニンピニヨン（チャンピオン）は誰になるのかということ。

※チュニンと打つとチュニンピニョンと予測で出るくるようになりました！

今週は毎回参戦してくれているコメディアン３人衆（菊地さんの奥様もコメディアンにカウントします）が連続で読まれるなど、異例の展開を見せています。

果たして王者の栄冠は・・・。

今週のお題「入学初日、誰にもナメられない方法とは？」

＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻の全回答＞です。

＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞

⭐︎ゾンビメイクで登校

⭐︎お弁当はオーベルジーヌ

⭐︎側転で登校

⭐︎上履きをキラキラにデコる

⭐︎全部金歯

＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞

◎ボロボロのボクシンググローブを肩にかけながら登校する

◎土佐犬を連れて登校する

◎ズボンの下にファールカップをつけて行く

◎制服の内側に「しばくぞ！！」と書いてチラッと見せる

◎ナイフみたいに尖って、さわるものみな、傷つける

来週のお題「岡田圭右のマネージャーが裏垢でつぶやいた事とは？」

回答例）くっそぉ～、オリックスの２軍の選手が覚えられない～。

回答例）明日の予定もゴルフ、仕事、ゴルフ、ゴルフ（打ちっぱなし）

エンディング&業務連絡



エンディングトークでは「あっとほぉ～むカフェ」に行っていた「池城どんぐしさん」が浜松町に帰還。

興奮冷めやらぬ状態で感想トークを繰り広げました。

そんな中で飛び出さなかった「萌え萌えキュン！」からの「どっこいしょ」

動画で見ると柴田さんが出していた「どっこいしょビーム」がより鮮明に出ています。

どんぐしさんは少しヘコんでいましたが、次回のリベンジに期待しましょう。

来週はゲストに「チャンス大城さん」と「ザ・ギース高佐一慈さん」が登場。

今月末から始まるお芝居で共演する２人がスタジオで予測不能 &制御不能の時間をお届けする予定。

質問&メッセージ受付中です。

メッセージテーマは「お酒の失敗談」

このテーマに決まった際の打ち合わせでは前田アナの失敗談が止まらなかったです。

放送に堪えないものもありました、おかしばの申し子たちも放送できる範囲でエピソードどしどしお待ちしております。

※一応お昼ど真ん中の放送です。とりあえず送ってもらっても大丈夫です。

メールを読まれた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。（お名前、ご連絡先、住所をお忘れなく）

BDSバイクセンサーpresents「私のこだわり伝わりまセンサー」

周囲に理解されないこだわりを紹介するコーナーです。「竹川由華」ことタケハンがどしどしメールを紹介していきます。

こちらはコラボステッカープレゼントです。

中継コーナーは「タルタル関数」が登場します。

本番前は前田アナの首元に巻いていたスカーフの話が盛り上がりました。

キスマークではなく、ヘアアイロンによる火傷の跡を隠すために巻いているそうです。

まず柴田さんに「キスマークではないんです」トーク。

続いて岡田師匠に「キスマークではないんです」トーク。

お互いのリアクションにキャラクターが詰まっていました。その辺りのやり取りはYouTubeにアップ予定です。

ご視聴とチャンネル登録お願いします。

閉店ガラガラSee You～,どっこいしょ。

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