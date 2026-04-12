関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVIL CUP 2026」は12日、男子1部が近畿大学、女子1部が神戸学院大学で、それぞれ6試合が行われた。

男子は大産大が関学大を、天理大が立命大をともにストレートで破り快勝。ほか近大、龍谷大、京産大の3校が2連勝。また、びわこ成蹊スポーツ大は甲南大を3―1で下し、今季初白星を挙げた。

女子は、大阪国際大と武庫川女大が対戦。フルセットにもつれる接戦の末、大阪国際大が勝利し開幕2連勝。関大、龍谷大の2校も白星を重ね、2連勝とした。

【男子1部】第2日

京産大（2勝0敗）3−1大商大（0勝2敗）

大産大（2勝0敗）3−0関学大（0勝2敗）

びわこ成蹊スポーツ大（1勝1敗）3−1甲南大（0勝2敗）

龍谷大（1勝1敗）3−2関大（1勝1敗）

近大（2勝0敗）3−2桃山学院大（0勝2敗）

天理大（2勝0敗）3−0立命大（1勝1敗）

【女子1部】第2日

大体大（1勝1敗）3−1神戸親和大（0勝2敗）

京都橘大（1勝1敗）3−0帝塚山大（0勝2敗）

龍谷大（2勝0敗）3−1神院大（1勝1敗）

関大（2勝0敗）3−0園田学園大（1勝1敗）

関学大（1勝1敗）3−0千里金蘭大（0勝2敗）

大阪国際大（2勝0敗）3−2武庫川女大（1勝1敗）