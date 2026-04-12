4月11日、元Hey！Say！JUMPで、現在俳優として活躍する中島裕翔と、女優でモデルの新木優子が結婚を発表。それぞれの事務所を通じてコメントを発表し、祝福に湧いている。そんななか、結婚発表前の中島のある動きが話題となっている。

「2人は、2025年12月、『女性セブン』によって熱愛が発覚。2017年公開の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』で恋人役として共演し、その後も2018年と2020年のドラマ『SUITS/スーツ』シリーズでも共演。カメラ好きという共通の趣味や、同い年であることをきっかけに2022年頃から親密な関係になったとされています」（芸能ジャーナリスト）

当時から結婚を意識した真剣交際だと言われており、報道から4カ月経った今、発表するに至った。

一粒万倍日という縁起のいい日に結婚を発表した2人だが、その数日前、中島側にある “異変” があったと前出の芸能ジャーナリストが続ける。

「中島さんは、9日に会員向けブログを更新していたのです。いつもは1カ月に1回ほどの頻度でしか更新しないのですが、今回は3月31日に更新した後、わずか1週間ちょっとでの更新でした。内容は、番組の宣伝とともに、ファンと100歳になっても今の関係性が続いていたら、という思いを吐露。『おじいちゃんになってもよろしくね』と、ファンとの長い付き合いを願うブログを綴っていたのです」

頻繁に更新しないブログが突如上がり、ファンは歓喜に沸いていた。しかし、それから2日後、結婚発表を迎えたため、ブログの内容が “予防線” だった可能性も指摘されている。

「中島さんといえば、2025年8月にHey！Say！JUMPの卒業を発表しました。発表した即日に卒業するという前代未聞のスピード感に、ファンに戸惑いが広がったことも記憶に新しいですね。卒業した数日後にはグループで出演する予定だったイベントも控えていました。そのため、突然すぎる動きに “何かあったのか” と心配も集まっていたのです。

しかし、その後に新木さんとの熱愛が発覚したことで、“結婚するために卒業したのでは” という憶測も拡散。これまで応援してきたファンに、何も説明せず卒業したことに落胆するファンもいました。

そうした背景から、噂どおりの結婚発表となると反発が起きることも、中島さんは想定内だったはず。それよりも前に、一度ファンとの絆を確認したかったのかもしれませんね」（前出・芸能ジャーナリスト）

100歳まで応援しあえる絆が、今後も続くことを願いたい。