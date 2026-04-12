家を建てたい人は知っておくべき現代の建築で求められる「メタポリズム」の思想とは？【建築の話】

家を建てたい人は知っておくべき現代の建築で求められる「メタポリズム」の思想とは

時代やニーズに合わせて変化しない建築への疑問

家族の人数はライフステージによって増えたり、減ったりするものです。結婚直後は夫婦ふたりでも、子どもがうまれたり、両親と同居したり、親戚の集まる機会が増えれば、増築を考えます。しかし、やがて子どもが独立すれば広いスペースは必要なく、減築を検討するかもしれません。こうした変化は、会社のような組織、さらには都市全体にも起こります。

メタポリズムは、こうした増減に対応できる、可変性のある建築や都市をつくろうという考え方です。この新しい思想を提案し、中心となって進めたのは日本でした。

発表されたのは１９６０年に東京で開催された世界デザイン会議です。都市計画家の浅田孝をはじめ、菊竹清訓、黒川紀章、大高正人と、槇文彦といった建築家やデザイナーたちがメンバーとして参加。

具体的には、まず建築物のコアとなるシャフト部分に水道、電気、ガスといったインフラの配管と移動手段である階段とエレベーターを固定します。それ以外の居室や執務スペースといった部分は、そのときどきの収容人数やニーズに応じて適宜増減できる建築が提唱されました。

代表的なものとして、黒川紀章設計の中銀カプセルタワービル、丹下健三設計の静岡新聞・静岡放送東京支社ビル、山梨文化会館などがあります。

メタポリズムのアイコン的存在である中銀カプセルタワービルは、当初はカプセル単位で海や山に出かけられるという構想でした。しかし実現することはなく、限定的な進歩にとどまっています。

その一方で、山梨文化会館は実際に増築や用途変更（新聞印刷部をスタジオに変更）を実施し、構想通りの可変空間として今も息づいています。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話』著/スタジオワーク