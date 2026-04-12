日本テレビ系「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜・午前１０時半）が１１日に放送された。

同番組は俳優・小泉孝太郎とタレントのヒロミがＭＣを務めるバラエティー番組。この日は都内のてんぷら店を取り上げた。当初、番組出演交渉では渋っていたものの、番組の概要を説明すると店主が「まあ、やってやると」と取材がＯＫに。

そして小泉、ヒロミの２人が同店を訪れた。ここで小泉が店主に「大変ごぶさたしております」とあいさつ。これにヒロミが「もう来てるの？」と尋ねると、小泉は消え入るような声で「はい」と苦笑いでごまかした。ヒロミは「さすがなだな〜」となかばあきれたように感心していた。

「エビ」「キス」「あなご」を食べ進めたヒロミは「俺が食べてきた天ぷらとまったく違う」と感激。ここで小泉が「ヒロミさん、天ぷらを揚げたことは？」と尋ねると、「先日ね、揚げてみたんですよ。自分なりにＹｏｕＴｕｂｅの情報とか見て。ママは『おいしい』って言ってくれた」と明かし、のろけていた。

それでも「神」の天ぷらに舌鼓を打ったヒロミは「本当にママに食べさせてあげたい。本当の天ぷらだよって」と愛妻ぶり全開の言葉に小泉は笑うしかなかった。