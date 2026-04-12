猫ちゃんは身の回りの物をおもちゃにしてしまう天才。しかし、時には予想外のものをおもちゃにしてしまうこともあるようで…？そんな衝撃的な瞬間を捉えた光景が表示回数89万回を超える話題に。投稿を見た人からは「決定的瞬間捉えた！」「してやったりのお顔ｗ」と温かい笑いが巻き起こることとなりました。

【写真：カーテンレールの上にいた猫の『口元』を見たら……「決定的瞬間ｗｗ」まさかの光景】

たまちゃんがおもちゃに選んだのは…

Xアカウント『にゃんこ先生』に投稿された猫ちゃんのイタズラの瞬間が、たくさんの人に笑顔を届けています。ある日、キジトラ猫のたまちゃんの飼い主さんは、たまちゃんがカーテンレールの上に登っているのを見かけたそう。

どんなところへでも登ってしまうたまちゃんの運動神経の高さに感心していた次の瞬間、突如カーテンレールの上から飛び降りようとするたまちゃん。

その口元には、なにやら白い物体が。その物体の正体は…カーテンレールにかかっていたカーテンフック！いったい、いつの間に抜き取ったのでしょうか？

それに気が付いた飼い主さんは、「カーテンフック返しなさい」と、急いでたまちゃんの元へと回収に向かったのでした。

カーテンレールはたまちゃんのお気に入り♪

そんな怪盗のような鮮やかな手口でカーテンフックを抜き取ったたまちゃん。たまちゃんはカーテンレールで遊ぶのがお気に入りのようで、よくカーテンレールにやってきてはカーテンやカーテンフックを外そうと頑張っているのだとか。

別の日にも、近くにあった棚に登ってカーテンを前足でちょんちょんと触っていたり、器用に後ろ足で立ち上がってカーテンフックを外している現場を目撃されているのだそう。

そんな天真爛漫なたまちゃんの姿に、たくさんの人が癒やされているのでした。

カーテンフックを抜き取るたまちゃんの光景には、「この鮮やかな手口…常習犯か」「いい子だから返しなさいね！」「前世が石川五右衛門だったと思うくらい手馴れてるｗ」と、たくさんの驚きと笑いが寄せられることに。

Xアカウント『にゃんこ先生』では、そんなたまちゃんと飼い主さんの驚きと癒やしがたくさん詰まった日常が投稿されていますよ。

たまちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「にゃんこ先生」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。